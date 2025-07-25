Загроза для Покровська реальна, росіяни готуються до штурму міста - боєць ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку зараз є найскладнішою на всій лінії фронту.

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Загроза для Покровська реальна / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Нацполіція

Коротко:

Тривають запеклі бої в районі Удачного

Особливо складна ситуація складається в напрямку села Звєрєве

У ЗСУ нестача особового складу

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Про це повідомив боєць ЗСУ з позивним "Мучной" у своєму Телеграм-каналі.

За його інформацією, росіяни не знижують тиск на цій ділянці і накочують широким фронтом. Тривають запеклі бої в районі Удачного. Російські війська намагаються просуватися невеликими розвідувальними групами і бронегрупами з південного і західного боків. Щоб зміцнити позиції, ЗСУ посилили оборону на цій ділянці.

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Особливо складна ситуація складається в напрямку села Звєрєве. Російські сили поступово закріплюються в населеному пункті та демонструють високу активність, що може свідчити про підготовку до штурму Покровська. Небезпека наступу з цього боку зростає з кожним днем, пише "Мучной".

Крім того, на лінії Піщане - Шевченко ворог намагається прорвати українську оборону по всій ширині фронту. Окупанти штурмують позиції ЗСУ, заходять диверсійно-розвідувальними групами, проте наші бійці продовжують утримувати рубежі і навіть переходять у контратаки, відбиваючи частину позицій.

Російська армія застосовує тактику широкого фронту - завдає ударів як у лоб, так і по флангах. Особливу загрозу становлять диверсійні групи противника, які проникають углиб оборони і вже були зафіксовані на околицях Покровська в різних точках, вважає боєць.

За його словами, наразі на передову в цьому районі підтягуються підкріплення, артилерія надає вогневу підтримку, активно працюють дрони. Однак загроза прориву до Покровська зберігається. Особливо з боку Звєрєва та південно-східного напрямку, де ворог зосередив значні сили.

Як розповів в ефірі на Радіо NV військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, ситуація на Покровському напрямку зараз є найскладнішою на всій лінії фронту.

"Але давайте пам'ятати, що бойові дії біля Покровська ведуться вже рік. За рік ворогу не вдалося оточити Покровськ навіть тактично. Це коли фізично місто не оточене, але щось підвозити і вивозити фактично неможливо. Тому що контролюється все артилерією, авіацією, дронами тощо", - сказав Гетьман.

Він також прокоментував інформацію про те, що російським ДРГ вдалося зайти в місто. За його словами, причиною цього стала нестача особового складу в лавах Сил оборони України.

"На одній із ділянок не вистачило людей згідно штатного розкладу в одній із бригад. Тому що ми теж несемо втрати вбитими і пораненими. Тому в цьому місці вдалося зайти більшій кількості ДРГ. Це не штурмові групи. Це диверсійно-розвідувальні групи. Вони постійно заходять. І наші ДРГ постійно заходять. Тому говорити, що війська зайшли на одну з вулиць Покровська і там почнуться вуличні бої - так говорити не треба", - додав Гетьман.

Інфографіка: Главред

Ситуація в Покровську - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти на Покровському напрямку намагаються прорвати оборону Збройних сил України. Для штурмів ворог використовує мотоцикли, а вночі - піхоту. Особливо небезпечно, коли російські ДРГ пробираються просто до Покровська - це може становити загрозу для мирних мешканців та оборонних об'єктів у місті.

Російські окупаційні війська зосередили значні сили на Покровському напрямку і намагаються штурмувати місто з трьох боків. Про це повідомив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук. За його словами, ситуація в районі Покровська вже наближається за масштабами до оборони Авдіївки або Бахмута.

Офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади "Ганна Київська" Артем Прибильнов заявив, що наразі бойові дії тривають не за саме місто Покровськ, а на його південних околицях і в районі населеного пункту Шевченко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України ліквідують російських окупантів на Покровському та інших напрямках. У прикордонних районах Сумської області підрозділи виконали свої завдання. Проводиться робота над посиленням далекобійних ударів, ворожа логістика має суттєво постраждати.

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