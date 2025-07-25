Туреччина вичікує - Росія втрачає контроль над цілим регіоном, що сталось

Ситуація для росіян в регіоні Південного Кавказу продовжуватиме погіршуватись, Туреччина зайняла вичікувальну позицію, вказує Семиволос.

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Росія втрачає контроль над цілим регіоном - що сталось / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Семиволос:

Росія втрачає вплив на Південному Кавказі

Туреччина активно заповнює звільнений від росіян простір

Вплив Росії в регіоні Південного Кавказу Росії стрімко слабшає, і цей вакуум дедалі активніше заповнює Туреччина. Про це в інтерв'ю розповів Главреду директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів.

За його словами, ситуація складається так, що зі зменшенням впливу Росії зростає роль Туреччини. Це підтверджує і поява турецького військового об’єкта в Карабасі. У 2020 році, коли було підписано мирну угоду між Азербайджаном, Вірменією та Росією, Москва наполягала, щоб участь Туреччини обмежувалась лише спостережною місією.

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Семиволос зазначив, що Туреччина тоді не заперечувала, однак із відходом або ослабленням російської присутності, ситуація суттєво змінилася.

"У турків є час, вони вичікують. Як тільки ситуація змінюється, вони активно заповнюють цей простір. Тому очевидно, що ситуація для росіян буде погіршуватися. І немає ніяких підстав говорити про те, що буде якось інакше", - резюмував аналітик.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна не повинна миритися з окупацією своїх територій. Таку позицію він озвучив у відповідь на запитання українського журналіста, який звернувся з проханням дати пораду країні, частина якої, як колись і в Азербайджану, залишається під окупацією.

Водночас Росія намагається спровокувати загострення у відносинах з Азербайджаном, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Проте вплив Кремля на пострадянські держави після початку війни проти України суттєво зменшився.

Попри це, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, реагуючи на гучний скандал із затриманням азербайджанців у Єкатеринбурзі, заявив, що між Росією та Азербайджаном зберігаються "добрі стосунки". Його коментар з’явився після того, як Баку викликав російського дипломата та скасував кілька культурних подій за участю РФ через загибель кількох громадян Азербайджану під час облави російських силовиків.

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Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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