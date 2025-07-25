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Удар КАБами по медзакладу в Харкові - кількість постраждалих різко зросла, нові деталі

Юрій Берендій
25 липня 2025, 15:08
513
Унаслідок авіаудару російської армії по Харкову кількість постраждалих різко зросла, а однією з цілей окупантів став працюючий медичний заклад.
Удар КАБами по медзакладу в Харкові - кількість постраждалих різко зросла, нові деталі
Кількість постраждалих в Харкові різко зросла - з'явились нові деталі / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Харківська ОВА

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ворог вдарив 2 КАБами по Харкову
  • Кількість постраждалих зросла

25 липня російська армія завдала чергового удару по Харкову із застосуванням КАБів. Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 14-ти.

За його словами, керована авіабомба влучила у будівлю медичного закладу. Станом на 13:44 є ймовірність, що під завалами залишаються троє людей, тривають рятувальні роботи.

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"На місці працюють ДСНС, правоохоронні органи, чергують бригади медиків. Усі, хто потребує, отримують кваліфіковану допомогу", - вказує він.

Згодом Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих в Індустріальному районі Харкова зросла до 14. Співробітники ДСНС змогли витягнути з-під завалів чотирьох осіб, місцерозташування ще двох людей - уточнюється.

У результаті атаки частково зруйновано третій поверх і дах медзакладу, також пошкоджено приватний будинок та два автомобілі.

  • Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року
    Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року Фото: Харківська ОВА
  • Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року
    Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року Фото: Харківська ОВА
  • Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року
    Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року Фото: Харківська ОВА
  • Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року
    Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року Фото: Харківська ОВА
  • Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року
    Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року Фото: Харківська ОВА
  • Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року
    Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року Фото: Харківська ОВА
  • Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року
    Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року Фото: Харківська ОВА
  • Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року
    Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року Фото: Харківська ОВА
  • Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року
    Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року Фото: Харківська ОВА
  • Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року
    Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року Фото: Харківська ОВА
  • Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року
    Удар КАБами по Харкову 25 липня 2025 року Фото: Харківська ОВА

Станом на 15:24 Олег Синєгубов повідомив, що інформація про людей під завалами в Індустріальному районі не підтвердилася — на щастя, всі зниклі вийшли на зв’язок, з ними все гаразд.

"У лікарні станом на зараз залишається одна постраждала, її стан – стабільно легкий. Ще троє людей, яких раніше госпіталізували, отримали допомогу і продовжать лікування амбулаторно", - додав він.

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Аміла Омарова, сьогодні приблизно о 11:30 по Харкову було завдано авіаудару двома керованими бомбами. Одне з влучань припало на діючий медичний заклад, у якому на момент атаки перебували пацієнти та медики.

Омаров наголосив, що, як і напередодні, окупанти знову застосували керовані авіабомби типу УМПБ-5, завдавши удару по цивільному об'єкту, який є частиною соціальної інфраструктури.

"Використовувалися літаки Су-34 з Білгородської області. Наразі огляд місця події триває, вилучаються уламки, фіксуються наслідки", - резюмував він.

Удар КАБами по медзакладу в Харкові - кількість постраждалих різко зросла, нові деталі
КАБ / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія нарощуватиме інтенсивність ракетних та дронових ударів по Україні, і це, за словами опозиційного російського політика Іллі Пономарьова, залежить не від політичних цілей, а насамперед від технічних можливостей армії РФ. Водночас сам вибір об'єктів для атак — політичне рішення Кремля.

23 липня під час перемовин у Стамбулі українська делегація запропонувала Росії негайне і повне припинення вогню. Та вже вночі 24 липня країна-агресор відповіла на цю ініціативу новими ударами по цивільних районах України, повідомив президент Володимир Зеленський.

Після нічної атаки дронами по Одесі рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка під завалами зруйнованої багатоповерхівки, повідомила пресслужба ДСНС Одеської області.

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Про персону: Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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