"Розстрілювали жінок, а потім їздили по них на танках": мер Ірпеня розповів про нові звірства окупантів

Олександр цМаркушин / скріншот з відео

Російські окупанти в Ірпені Київської області найжорстокішим чином вбивали мирних жителів. Про це повідомив журналістам порталу "Німецька хвиля"міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Вони розстріляли дівчат і жінок, а потім їздили по них на танках", — сказав Маркушин.

Мер також особливо зазначив, що в Ірпені загинули багато цивільних через артилерійські обстріли окупантами і Мін.крім того, агресори масово розстрілювали людей прямо посеред вулиць. Найбільше мертвих мирних громадян були знайдені на вулицях Пушкінській і Лермонтова.

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Нагадаємо, раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович говорив про те, що Збройні Сили України, інші сили оборони і спецслужби "зроблять все, щоб знайти і покарати" військових злочинців, які влаштували нелюдську різанину на Київщині.

"Ірпінь, Буча, Гостомель. Ці звільнені міста являють собою картинку з фільму жахів. Просто апокаліптичного. Серед жертв російських військ: мертві зґвалтовані жінки, яких вони намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них пов'язані руки, сліди тортур, і вбиті вони пострілами в потилицю", – сказав він.