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Космічних цін вже не буде: в Україні різко здешевшала популярна ягода

Анна Косик
25 липня 2025, 15:17
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Сезонна блакитна ягода стала більш доступною для покупців.
ягоды, гривны
Сезонна ягода приємно дивує українців цінами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Що повідомили аналітики:

  • В Україні продовжує дешевшати лохина
  • Ягода коштує подекуди менше 200 гривень за кілограм
  • Ціни на лохину будуть знижуватись і надалі

Шостий тиждень поспіль на українському ринку спостерігається зниження оптових цін на лохину з місцевих господарств. Станом на 25 липня вона коштує по 165-240 гривень за кілограм.

Як повідомили аналітики EastFruit, це в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому на ринку зберігається досить широкий ціновий діапазон через різні якісні показники та обсяги пропонованих партій.

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"За словами виробників, зниження цін у даному сегменті підтримує відразу низку факторів. Так, пропозиція на ринку лохини на даний момент досить об'ємна, оскільки вже практично всі виробники приступили до збору цієї ягоди", - зазначили аналітики.

Водночас, попри тривале здешевлення лохини, ціни на неї цього року все рівно у середньому на 50% вищі, ніж у 2024 році. Однак у фермерів майже немає сумнівів, що ягода буде і далі дешевшати, щонайменше до початку серпня.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що влітку 2025 року в Україні спостерігається відчутне зростання цін на м’ясні продукти. Згідно з інформацією від аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), вартість найбільш популярних видів м’яса піднялася в середньому на 20–30%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що у другій половині липня в Україні зросли закупівельні ціни на молоко. Причинами подорожчання стали обмежена пропозиція молока-сировини та підвищений попит на українську молочну продукцію за кордоном.

Напередодні також стало відомо, що в Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на кавуни. Вони коштують в середньому на 36% дешевше, ніж попереднього тижня.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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