Окупанти влаштували розбірки в Новій Каховці: орки з ОРДЛО відкрили вогонь по росгвардійцях

У Новій Каховці сталася перестрілка між підрозділами окупантів.
У тимчасово захопленій російськими окупантами Новій Каховці Херсонської області у суботу, 16 квітня, сталася перестрілка між бойовиками з ОРДЛО і російськими окупаційними військами.
Про розбірки серед окупантів розповів в ході свого відеозвернення глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Вчора в Новій Каховці пристойна перестрілка була між (бойовиками - ред.) ОРДЛО і російськими військовими або Росгвардією, точно не знаю", - сказав Кім у відеозверненні в неділю.
Крім того, за його словами, через провали російської армії в Україні серед військовослужбовців РФ йде "масова чистка". "Шукають винних", - підкреслив Кім.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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