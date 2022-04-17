Окупанти влаштували розбірки в Новій Каховці: орки з ОРДЛО відкрили вогонь по росгвардійцях

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У тимчасово захопленій російськими окупантами Новій Каховці Херсонської області у суботу, 16 квітня, сталася перестрілка між бойовиками з ОРДЛО і російськими окупаційними військами.

Про розбірки серед окупантів розповів в ході свого відеозвернення глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вчора в Новій Каховці пристойна перестрілка була між (бойовиками - ред.) ОРДЛО і російськими військовими або Росгвардією, точно не знаю", - сказав Кім у відеозверненні в неділю.

Крім того, за його словами, через провали російської армії в Україні серед військовослужбовців РФ йде "масова чистка". "Шукають винних", - підкреслив Кім.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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