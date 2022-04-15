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Окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір": люди працюють за їжу

15 квітня 2022, 19:31

Загарбники утримують населення Маріуполя в заручниках.

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Окупанти перетворюють Маріуполь на" трудовий табір " / t.me/mariupolrada

Російські окупанти перетворюють Маріуполь на великий "трудовий табір". Жителі міста можуть отримати їжу тільки після того, як відпрацюють на розборі завалів, повідомляє Маріупольська міська рада.

"Стало відомо про чергове нововведення окупантів. Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів", - йдеться в повідомленні міськради.

Загарбники утримують населення Маріуполя в заручниках. Крім того, окупанти поступово перетворюють місто на один великий "трудовий табір".

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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