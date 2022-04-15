Окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Харківській області, багато жертв

евакуація людей з міста Суми 8.03.2022 / Reuters

14 квітня в Харківській області російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси поблизу смт Борова.

Як передає прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, є жертви.

"Точна кількість загиблих і постраждалих, обставини і маршрути автобусів встановлюються. За попередніми даними на цей момент, до 10 людей загинули в результаті обстрілу, ще до 30 - поранені", — повідомив прес-секретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Пізніше з'явилося уточнення, що в результаті обстрілу загинули семеро людей, ще 27 - отримали поранення.

За даними правоохоронців, евакуаційні автобуси потрап під обстріли російської армії в смт. Борова Ізюмського району 14 квітня.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури показала фото обстрілу.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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