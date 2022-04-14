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Лідер ОПЗЖ у Маріуполі і колишній чоловік Поклонської: ДБР затримала зрадника, який працював на РФ

14 квітня 2022, 13:54

Володимир Клименко працював на Медведчука, а до цього – на Януковича та Королевську.

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В Україні затримали колишнього чоловіка "ексгенпрокурорки" окупованого Криму Наталії Поклонської / пресслужба ДБР

Державне бюро розслідувань затримало керівника фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Маріупольській міській раді Володимира Клименка. Згідно з даними слідства, він закликав до повалення влади в Україні і працював на Росію. Особистість Клименка примітна тим, що в різний час він був пов'язаний з Януковичем, Королевською і Медведчуком. При цьому Клименко нібито є колишній чоловіком так званої "ексгенпрокурорки" окупованого Криму Наталі Поклонської.

Як повідомляє пресслужба ДБР, він затриманий за підозрою у співпраці з державою-агресором. Як стверджує слідство, діяльність підозрюваного пов'язана з реалізацією інформаційною кампанією з дискредитації України та підтримки Росії.

читайте також8 років передавав інформацію ФСБ РФ: помічника нардепа ОПЗЖ спіймали на шпигунствіПримітно, що в різний час він працював на Януковича, Королевську і Медведчука. Виступав за "відновлення економічних зв'язків з Росією".

"Цей "політик" пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції ОПЗЖ. Він став рупором Кремля на сході – виступав за відновлення економічних зв'язків з Росією", - наголошується в повідомленні.

За даними Української правди, Клименко - колишній чоловік "ексгенпрокурора" окупованого Криму Наталії Поклонської, яка також була "депутатом" Держдуми РФ.

Як вказують правоохоронці, напередодні початку повномасштабної війни Росії проти України колаборант на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook оприлюднив повідомлення із закликом до повалення української влади. Така заява розцінюється як кримінальний злочин за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України – Державна зрада.

"Співробітники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він зник з Маріуполя. Його перевірили через поліграф і встановили ймовірну причетність до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки", - підкреслили в ДБР.

Затримання Віктора Медведчука

Президент України Володимир Зеленський 12 квітня зробив заяву про те, що Служба безпеки України провела спецоперацію, в рамках якої був затриманий лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук – народний депутат, кум глави РФ Володимира Путіна.

Керівник СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука. У спецслужбі підкреслили, що на агентів Кремля очікує притягнення до відповідальності.

Радник голови керівника Офісу президента Олексія Арестович заявив, що Медведчук був затриманий СБУ під час спеціальної операції. Затримання, за його словами, відбулося не у Києві.

Радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що Медведчука відтепер треба ховати у в'язниці, щоб він вижив. На думку Подоляка, політика можуть ліквідувати у Росії, оскільки він регулярно брехав про настрої в Україні, крав гроші і за підсумком став одним з ініціаторів військових дій.

Пізніше керівник СБУ Іван Баканов розповів про те, що Медведчука затримали в момент його спроби виїзду за межі України. За даними Баканова, спецслужба РФ організувала цю операцію разом з українськими криміналітетом. Медведчука хотіли вивезти через невизнаний молдавський анклав Придністров'я.

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