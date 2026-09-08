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Путін може погодитися на перемир'я, названо терміни: що йому запропонували США

Юрій Берендій
8 вересня 2026, 18:49
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Пауза у війні може початися взимку з припинення ударів по енергетиці.

Путін може погодитися на перемир'я, названо терміни: що йому запропонували США
Обмежене перемир'я - США назвали можливий термін паузи у війні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Ключові тези:

  • США пропонують обмежене перемир'я між Україною та Росією взимку
  • Пауза може стосуватися взаємних ударів по енергетичних об'єктах
  • Нові переговори можливі після виборів до Держдуми 18-20 вересня

Україна та Росія можуть оголосити обмежене перемир'я вже цієї зими, а одним із можливих кроків називають взаємну відмову від ударів по енергетичних об'єктах. Про це повідомило інформоване джерело, знайоме з ходом переговорів, в коментарі РБК-Україна.

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За даними співрозмовника видання, після поїздок до Москви спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Кремлі з'явився додатковий канал для обговорення політичного врегулювання. Раніше оточення російського диктатора Володимира Путіна, за оцінкою джерела, переважно підштовхувало його до продовження війни.

У цьому процесі роль посередників відіграють не лише американські представники. До контактів також залучені спецпредставник Кирило Дмитрієв і помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

"Очевидно, до зими чи на зиму є можливість як мінімум обмеженого перемир'я, наприклад, без взаємних ударів по енергооб'єктах. А далі можуть виникнути можливості для подальшого врегулювання", - зазначив співрозмовник видання.

Путін може погодитися на перемир'я, названо терміни: що йому запропонували США
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Водночас швидких домовленостей найближчими днями джерело не очікує. Істотний дипломатичний рух, за його словами, малоймовірний до виборів до російської Держдуми, які заплановані на 18-20 вересня.

Після голосування переговорний процес може перейти на інший рівень. Серед можливих форматів обговорюється тристороння зустріч України, США та Росії або ширший саміт із залученням кількох європейських держав, який, імовірно, можуть провести в одній з країн Перської затоки.

Окремо американська сторона намагалася переконати Кремль переглянути розрахунки щодо подальшого загострення. Вашингтон звертав увагу на попередній досвід зимових кампаній, коли посилення атак не принесло Москві очікуваного результату.

"Основний аргумент, який застосовували американці, заперечуючи проти планів Путіна продовжувати ескалацію, - те, що в усі попередні рази, зокрема взимку, ця ескалація не дозволяла Росії досягти жодних практичних результатів і Україна не так і зламалася, отже, цього не вийде і цього разу", - зазначив співрозмовник.

Переговори можуть змінити позиції України - експерт назвав головний фактор

Нинішні переговори щодо війни Росії проти України важливі не лише для Києва, оскільки США дедалі більше зважають на ризик подальшого розширення бойових дій у Європі. Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

На думку експерта, поява американської делегації в Україні пов'язана зі зміною оцінки намірів Кремля. У Вашингтоні, вважає він, дедалі серйозніше сприймають перспективу виходу російської агресії за межі української території.

"Усвідомлення того, що Росія налаштована на війну в довгостроковій перспективі та з виходом на новий театр бойових дій - країни ЄС/НАТО, як ніщо інше, стало причиною появи американської делегації в Україні", - вважає Коваленко.

Водночас контакти американської сторони з Москвою могли вплинути на подальшу дипломатичну активність Вашингтона. Експерт припускає, що після переговорів із представниками Кремля у США могли залишитися невирішені питання та розбіжності щодо майбутнього розвитку ситуації.

Подальший переговорний процес за участю європейських партнерів, за оцінкою Коваленка, може створити для Києва сприятливіші умови на міжнародному напрямку та розширити його можливості у відстоюванні власних позицій.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставники президента США Стів Уіткофф та Джаред Кушнер провели переговори в Кремлі щодо можливих подальших кроків врегулювання конфлікту. У повідомленнях ЗМІ зазначалося, що переговори мали ширший формат і включали представників Ради національної безпеки та Мінфіну США.

Представники США охарактеризували переговори як змістовні та заявили про готовність продовжувати роботу над дипломатичним процесом. Зазначаэться, що обговорення не обмежується питанням припинення бойових дій і торкається гарантій безпеки для України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США вивчають можливості зниження інтенсивності бойових дій взимку та відновлення переговорів із Росією. За словами президента, після зустрічей у Москві американські посланці передали Києву сигнал про готовність до відновлення дипломатичного треку.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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