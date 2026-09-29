Тиск на Трампа посилюється: у Конгресі США закликають посилити санкції проти РФ

Росія продовжує завдавати ударів по українських містах, тому економічний тиск на Москву залишається одним із інструментів впливу США.

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У Конгресі США закликають посилити санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Чого вимагають від Трампа в Конгресі

Які інструменти є у США

Після нових російських атак на українські міста в Конгресі США посилилися заклики до президента Дональда Трампа використовувати додаткові економічні інструменти проти Росії. З відповідними заявами виступають як республіканці, так і демократи. Про це пише Radio Free Europe.

Йдеться, зокрема, про "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року". Сенат США схвалив його в серпні значною двопартійною більшістю, а 16 вересня документ пройшов Палату представників. Закон передбачає нові санкції проти російських структур та осіб, пов’язаних з військовою промисловістю, а також заходи щодо іноземних компаній і держав, які допомагають Москві обходити існуючі обмеження.

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Республіканець Дон Бейкон заявив, що Трампу слід діяти швидше і використовувати передбачені законом можливості. За його словами, Росія продовжує завдавати ударів по українських містах і цивільному населенню, тому економічний тиск на Москву залишається одним із інструментів впливу Вашингтона.

"Російська економіка - один із наших важелів впливу, і нам потрібно цим скористатися", - сказав Бейкон.

Чого вимагають від Трампа в Конгресі

До посилення тиску на Москву закликає й сенатор-республіканець Роджер Вікер, який очолює Комітет Сенату з питань збройних сил. Він підтримав переговорні зусилля Трампа, однак заявив, що Вашингтону необхідно враховувати триваючі російські атаки на Україну.

За словами Вікера, одним із способів посилити тиск може стати вплив на фінансові ресурси, пов’язані з російською владою.

Закон передбачає кілька напрямків санкційного тиску. Серед них - обмеження проти російських політичних і військових структур, компаній, пов’язаних з оборонною промисловістю, а також мереж, що допомагають обходити діючі санкції. Окрему увагу приділено російському "тіньовому флоту" та великим іноземним покупцям російських енергоресурсів. Документ також надає президенту можливість запроваджувати підвищені тарифи щодо найбільших покупців російської енергії.

Вікер закликав Трампа використовувати передбачені законом інструменти в повному обсязі.

Демократи, які підтримали санкційну ініціативу, також наполягають на її реалізації. Сенаторка-демократка Джин Шахін заявила, що особливу увагу необхідно приділити скороченню доходів Росії від експорту енергоресурсів.

За її словами, тиск має поширюватися не лише безпосередньо на Москву, а й на держави, які продовжують купувати російську нафту та газ. Серед таких країн вона окремо згадувала Китай.

Шахін також виступає за посилення заходів проти російського "тіньового флоту". На її думку, необхідно не допускати, щоб російські енергоресурси продавалися через непрозорі торговельні схеми й дозволяли Москві зберігати доходи від експорту.

Які інструменти є у США

Закон передбачає санкції проти російських фізичних осіб, компаній та фінансових структур, пов’язаних з військовим сектором, а також заходи щодо іноземних учасників російських енергетичних та оборонних ланцюгів. Окремий блок стосується суден "тіньового флоту", які використовуються для обходу обмежень на експорт російської нафти.

Експерти з питань санкційної політики при цьому зазначають, що частина передбачених законом інструментів уже була в розпорядженні американського президента. Додаткове значення документа, на їхню думку, полягає в розширенні та конкретизації можливих цілей для нових обмежень.

Зокрема, йдеться про російські судна, які поки що не потрапили під санкції, іноземні компанії, що беруть участь у торгівлі російськими енергоресурсами, а також постачальників, пов’язаних із російською енергетичною інфраструктурою.

Таким чином, після ухвалення закону Конгрес США продовжує публічно закликати адміністрацію Трампа використовувати його інструменти для посилення економічного тиску на Росію та тих, хто допомагає Москві обходити діючі обмеження.

Коли санкції проти Росії можуть дати економічний ефект

"Главред" писав, що, за словами директора програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, швидкість прояву санкційного ефекту не відповідає швидкості ухвалення політичних рішень.

Результат залежатиме від того, наскільки жорсткими будуть остаточні механізми щодо російського експорту. Особливе значення він надає енергетичному сектору, оскільки саме експорт енергоносіїв залишається одним із ключових каналів отримання Росією зовнішніх доходів.

Санкції США проти РФ - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що 17 вересня Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроект про санкції проти Росії та Ірану. За документ проголосували 262 конгресмени, проти - 159.

Раніше повідомлялося, що цей документ передбачає санкції проти вищих російських чиновників, а також надає Дональду Трампу право встановлювати мита в розмірі до 100% для основних покупців російської нафти та газу - до цього списку входять Китай та Індія. Мета - перекрити потоки надходжень до бюджету Москви.

Напередодні в США демократи Палати представників виступили проти законопроекту про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану, поставивши під загрозу його ухвалення напередодні голосування. Але в підсумку документ все ж був підтриманий.

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