'Маємо бути реалістами': Буданов оцінив шанси на завершення війни до зими

Коротко:
- Буданов відреагував на прогноз Трампа про мир до зими
- В ОП радять готуватися до продовження боїв узимку
Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував слова президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні може завершитися ще до початку зими.
В коментарі Новини.LІVE він сказав, що сподіватися на це можна, однак варто бути готовими і до продовження бойових дій узимку.
"Давайте вірити в щось добре, але ми маємо бути реалістами і готуватися до найгіршого варіанту", - наголосив Буданов.
Керівник Офісу президента також окреслив теми майбутньої тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів і Росії, яка має відбутися наступного місяця.
"По-перше, ми плануємо таку зустріч. По-друге, применшення ударів по енергетичній сфері. Ну, і в принципі терор – це ж ненормально. Безпека, судноплавство і так далі. У нас багато технічних питань", - підкреслив він.
Що може спонукати РФ завершити війну
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.
На його думку, поки диктатор Володимир Путін залишається при владі, Москва продовжуватиме воювати.
"Україна зараз працює над колапсом російської економіки, що призведе до дестабілізації Росії та, найімовірніше, до усунення Путіна з посади глави держави, що спричинить ще більші потрясіння в РФ. А в цьому випадку війна закінчиться. Адже Росія зануриться у внутрішній хаос і втратить можливість продовжувати бойові дії", - зазначив він.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, колишній спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келлог завив, що війна в Україні може завершитися майже миттєво - усе впирається в одне рішення Кремля, яке Володимир Путін відмовляється ухвалювати.
Президент України Володимир Зеленський допускає, що російсько-українська війна може завершитися вже до зими - за умови конкретних кроків з боку союзників.
Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що українські війська переважають на полі бою і фактично виграють війну, тому Кремль має без зволікань сідати за стіл переговорів.
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Про персону: Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.
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