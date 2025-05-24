Відбувся другий етап обміну полоненими 1000 на 1000: перші подробиці

Україна повернула з полону більше 300 захисників.

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Обмін полоненими 24 травня / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У суботу, 24 травня, відбувся другий етап обміну полоненими між Україною та Росією, в результаті якого додому повернулися 307 українських захисників. Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що тільки за ці два дні вже вдалося повернути 697 людей і завтра очікується третій етап обміну.

"Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України. Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", - додав президент.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що у рамках другого етапу обміну 1000 на 1000 на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

"У нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя. Усі 307 визволених Оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу", - йдеться у повідомленні.

У Штабі додали, що звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться перші кадри повернення українських захисників додому:

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також прокоментував другий етап обміну полоненими. За його інформацією, Наймолодшому звільненому — 25 років, а найстаршому — 61 рік. Є низка захисників, що мають хвороби та поранення.

Додамо, що офіційні списки військовополонених, які перебували у російському полоні, і були звільнені під час обміну у відкритому доступі наразі відсутні.

Обмін полоненими 1000 на 1000 - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у пʼятницю, 23 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший етап обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 було реалізовано. До України повернулися повернулися 390 громадян, серед яких захисники і цивільні.

Після цього очільник України вийшов із заявою, що на 24-те і 25 травня заплановані наступні етапи обміну полоненими. Крім цього Зеленський пообіцяв повернути додому усіх українських громадян.

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Обмін полоненими 1000 на 1000 16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між українською та російською делегаціями. Підсумком зустрічі стала домовленість про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Головою української делегації виступив міністр оборони Рустем Умєров, який одразу після завершення переговорів підтвердив досягнуту домовленість. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який також визнав факт укладання угоди. Одразу після досягнення домовленості українська сторона активізувала підготовчі дії. Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив про формування обмінних списків, а СБУ проінформувала про роботу Об’єднаного координаційного центру зі звільнення полонених. Також паралельно готувалася необхідна інфраструктура — спеціальні місця для прийому, команди медиків та фахівці з психологічної реабілітації. 19 травня президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов. "З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід", - казав Зеленський. У наступні дні було затверджено покроковий план реалізації обміну, який, за словами Умєрова, враховує як безпекові, так і гуманітарні аспекти. Україна офіційно передала російській стороні узгоджений список 22 травня. У Москві підтвердили отримання і заявили про направлення власного списку у відповідь. Президент Зеленський повідомив, що українські фахівці ретельно перевіряють кожне прізвище зі списку РФ. Глава ОП Андрій Єрмак згодом заявив, що всі підготовчі процедури з українського боку завершені, і тепер справа за російською стороною. У РФ тим часом попередили, що обмін у форматі "1000 на 1000" може зайняти кілька днів. Як стало відомо, він триватиме три дні.

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