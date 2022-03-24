"Про підтримку з повітря забули": в окупантів катастрофа під Києвом - аудіоперехоплення

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Російські окупаційні сили в Україні скаржаться на гостру нестачу палива, води і продовольства.

Про це йдеться в радіоперехопленнях, опублікованих New York Times.

Невтішну картину для військових РФ в районі Макарова Київської області описали журналісти.

Зокрема, повідомлення будується на аналізі десятків радіопередач з поля бою.

При цьому через збої зв'язку затримуються термінові запити на підтримку армії РФ з повітря.

Зокрема, через 30 хвилин після того, як російський підрозділ звернувся за допомогою, є запис: "Про підтримку бл*ть, з повітря забули бл*ть, забули!".

Звернемо увагу, що багатьом російським частинам також не вистачає критично важливих запасів: "Мені необхідна гостро дозаправка, вода, продукти..."; "Потрібна терміново заправка, терміново заправка, техніка стає на дорозі, прохання заправки".

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Втрати РФ у війні проти України

Нагадаємо, раніше в Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною становлять близько десяти тисяч осіб.

На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя як мінімум 9861 російському солдату, ще 16153-отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.

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