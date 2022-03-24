"Про підтримку з повітря забули": в окупантів катастрофа під Києвом - аудіоперехоплення

Через збої зв'язку затримуються термінові запити на підтримку армії РФ з повітря.
Російські окупаційні сили в Україні скаржаться на гостру нестачу палива, води і продовольства.
Про це йдеться в радіоперехопленнях, опублікованих New York Times.
Невтішну картину для військових РФ в районі Макарова Київської області описали журналісти.
Зокрема, повідомлення будується на аналізі десятків радіопередач з поля бою.
При цьому через збої зв'язку затримуються термінові запити на підтримку армії РФ з повітря.
Зокрема, через 30 хвилин після того, як російський підрозділ звернувся за допомогою, є запис: "Про підтримку бл*ть, з повітря забули бл*ть, забули!".
Звернемо увагу, що багатьом російським частинам також не вистачає критично важливих запасів: "Мені необхідна гостро дозаправка, вода, продукти..."; "Потрібна терміново заправка, терміново заправка, техніка стає на дорозі, прохання заправки".
читайте такожЗСУ відкинули ворога назад: окупантам РФ влаштували" котел" під Києвом
Втрати РФ у війні проти України
Нагадаємо, раніше в Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною становлять близько десяти тисяч осіб.
На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя як мінімум 9861 російському солдату, ще 16153-отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.
Читайте ще:
- Від диверсантів залишилася купка попелу: десантура ЗСУ знищила ворожу ДРГ
- Окупанти пішли на прорив: під Києвом ЗСУ врізали по зубах військам РФ
- Збили 7 літаків і вертушку РФ: у ЗСУ розповіли про вдале "полювання"