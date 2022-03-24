Збили 7 літаків і вертушку РФ: у ЗСУ розповіли про вдале "полювання"

Зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України знищили 11 повітряних цілей РФ.
За добу, 23 березня, Збройні сили України знищили 7 ворожих літаків, вертоліт, безпілотник і дві крилаті ракети.
Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці в Facebook.
"23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Результат роботи ПС за добу:
- 7 літаків;
- 1 вертоліт;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 2 крилаті ракети.
Втрати РФ у війні проти України
Нагадаємо, раніше в Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною становлять близько десяти тисяч осіб.
читайте такожЗСУ відкинули ворога назад: окупантам РФ влаштували "котел" під Києвом
На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя як мінімум 9861 російському солдату, ще 16153-отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.
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