Окупанти пішли на прорив: під Києвом ЗСУ врізали по зубах військам РФ

/ Макс Левін

Російські окупанти не полишають спроб відновлення наступальних дій з метою захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

Підкреслюється, що через численні втрати командування окупаційних військ, для поліпшення ситуації на фронті, продовжує формувати і переміщати додаткові підрозділи ЗС РФ до кордонів України. З метою відновлення втрат 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу у військових комісаріатах Смоленської області активізовані заходи щодо укладення контрактів. Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження з Сирії.

У прикордонні з Україною райони Гомельської області Білорусі з Росії прибувають залишки підрозділів Східного військового округу і повітряно-десантних військ.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Продовжує зберігатися ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Білорусі в російській агресії проти України. Поблизу українсько-білоруського кордону знаходяться до 4 БТГр зі складу ЗС РБ.

На Поліському напрямку ворог активізував ведення повітряної розвідки в Глібівці, Лютежі, Лебедівці.

Уздовж лінії зіткнення противник продовжує інженерне обладнання позицій і установку мінно-вибухових загороджень. Протягом дня противник здійснював артилерійські обстріли в районі Калинівки, Горенки, Пуща-Водиці, нових Петрівець, Романівки та північно-західної околиці Києва.

На Сіверському напрямку противник силами окремих підрозділів Центрального військового округу продовжує зосередження сил і засобів для спроби відновлення наступальних дій.

На Чернігівському напрямку противник намагається блокувати і зайняти Чернігів, проводив повітряну розвідку районів міста, ймовірно, для оцінки результатів авіаційних ударів і виявлення позицій підрозділів ЗСУ.

На Броварському ворог намагався зробити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу в північно-східну околицю Києва, успіху не мав.

На Слобожанському напрямку противник здійснював нанесення артилерійських ударів по Харкову, активних наступальних дій підрозділам окупаційних військ провести не вдалося.

У напрямку міста Суми підрозділи 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджувалися на блокуванні міста, нанесенні артилерійських і авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

У напрямку міста Ізюм окупанти зробили спробу прориву оборони наших військ в районі населених пунктів Донецьке, Топольське, Кам'янка тривають бої.

На Донецькому напрямку противник веде обстріли підрозділів ЗСУ на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджені на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар'їнка та Маріуполь. Здійснює перегрупування і нарощування угруповань для відновлення наступальних дій. Активно веде розвідку, намагається просуватися вперед, проходячи позиції наших військ і місць опору не вступаючи в бій.

У районі Попасна, за підтримки артилерії, ворог продовжує спроби просунутися вглиб міста і закріпитися на раніше захоплених позиціях. Успіху не мав, зазнав втрат.

Ворог продовжує наносити авіаційні, артилерійські удари по об'єктах цивільної інфраструктури Маріуполя. Успіху не має.

На Таврійському напрямку змін у складі і положенні противника не відзначено.

На Южнобугском напрямку противник продовжує інженерне обладнання позицій. Здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ для відновлення наступальних дій.

Втрати РФ у війні проти України

Нагадаємо, раніше в Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною становлять близько десяти тисяч осіб.

На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя як мінімум 9861 російському солдату, ще 16153-отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.

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