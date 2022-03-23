Від диверсантів залишилася купка попелу: десантура ЗСУ знищила ворожу ДРГ

/ Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

Українські десантники знищили групу російських диверсантів, які захопили транспорт цивільних осіб.

Ворог намагається здійснювати диверсії і провокації в мирних містах України, йдеться в повідомленні на сторінці Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Підкреслюється, що 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ успішно знищила диверсійно-розвідувальну групу ворога.

/ Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

Відзначимо, що ДРГ користувалася цивільним транспортом різних типів для диверсій в тилових містах і селах, проте їх вчасно виявили і ліквідували. "Брати і сестри, приєднуйтесь до виявлення і нейтралізації диверсантів противника, про помічених підозрілих осіб негайно повідомляйте правоохоронним органам або підрозділам Збройних сил України. При можливості, – знищуйте цих чудовиськ усіма наявними силами і засобами", - додали в ДШВ.

/ Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

/ Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

Втрати РФ в Україні: що відомо

Нагадаємо, раніше в Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною становлять близько десяти тисяч осіб.

На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя як мінімум 9861 російському солдату, ще 16153-отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.

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