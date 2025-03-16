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"Зеленський просто розлютився": Венс назвав причину сварки у Білому домі

Руслана Заклінська
16 березня 2025, 00:40
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Віцепрезидент США зазначив, що іноді Трамп заохочує його до висловлення думок під час публічних заходів.
'Зеленський просто розлютився': Венс назвав причину сварки у Білому домі
Венс пояснив, чому розпочалась сварка між Зеленським та Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Венса:

  • Сварка в Білому домі сталася незаплановано
  • Зеленський розлютився через відповідь Венса на питання журналіста
  • Після цього ситуація швидко загострилася

Суперечка між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та президентом України Володимиром Зеленським, яка сталася 28 лютого в Овальному кабінеті, була незапланованою. Про це заявив Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News.

За його словами, ситуація загострилася після його спроби відповісти на питання журналіста, яке він вважав несправедливим.

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"Іноді Трамп звертається до мене під час пресконференцій, тому потрібно бути напоготові. Я просто хотів відповісти на запитання. Але щось у моїй відповіді викликало бурхливу реакцію. Ви знаєте, Зеленський просто розлютився через це, і все розгорілося із цього моменту", - пояснив Венс.

Віцепрезидент США додав, що після цього розмова швидко переросла у гостру суперечку і напруга в Овальному кабінеті значно зросла.

"Але я також визнаю, що іноді президент хоче, щоб я щось сказав. Звісно, якщо я вважаю, що можу сказати щось корисне, і я думаю, що це буде шанобливо стосовно президента, я втручуся й висловлю свої думки", - сказав він.

Суперечка у Білому домі 28 лютого - подробиці

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для підписання угоди щодо видобутку корисних копалин. Документ було попередньо узгоджено, однак у підсумку він так і не був підписаний.

Зустріч між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом пройшла у напруженій атмосфері. Під час розмови між лідерами виникла суперечка, після чого Зеленський покинув Білий дім раніше запланованого часу.

Попри це, вже 4 березня Зеленський заявив про готовність України до відновлення переговорного процесу та підкреслив прагнення до конструктивної співпраці з адміністрацією Трампа. Він наголосив, що Київ розраховує на подальшу підтримку Вашингтона.

Як повідомляв Главред, у той же день під час виступу в Конгресі Дональд Трамп підтвердив, що отримав "важливий лист" від Зеленського, у якому президент України висловив готовність до переговорів.

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Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп Джей Ді Венс
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