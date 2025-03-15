'Жодних 'але': Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів

Якщо Росія відмовиться від тимчасового припинення вогню, має бути жорстка реакція президента США, зазначив Володимир Зеленський.

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На мирну угоду може знадобитися більше, ніж 30 днів режиму тиші / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 24 ОМБр імені короля Данила

Ключові тези Зеленського:

30-денне перемир’я – це перший етап, за який необхідно домовитися про подальші кроки

Україні цього терміну достатньо, але іншим учасникам може не вистачити

Потрібен чіткий термін припинення вогню, щоб уникнути сценарію "замороженого конфлікту"

Режим припинення вогню терміном на 30 днів – це лише початковий етап на шляху до укладення подальшої угоди. Для України цього часу достатньо, але немає гарантій, що його вистачить Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

"Режим припинення вогню або режим тиші - це однакові речі. Цей режим припинення вогню або режим тиші - це режим, який зараз пропонується на 30 днів. Мені складно сказати, що буде далі, бо це термін, за який треба мати угоду про наступні кроки. В принципі - це все. Мені немає, що додати", - зазначив глава держави.

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Зеленський підкреслив, що цього терміну достатньо для України, але не факт, що цього вистачить для всіх учасників процесу.

"Я думаю, якщо буде перший крок. Я не можу бути впевненим, що 30 днів буде достатньо. Я вважаю, що з нашого боку - буде достатньо. Але коли у нас 3 сторони, а ми хочемо, щоб було 4 сторони, щоб була Європа. Тому може не 30 днів, може знадобиться трішки більше. Але важливо, щоб був чіткий термін в угоді про тишу, бо це скоротить можливості для росіян гратися у вічний заморожений конфлікт", - пояснив президент.

За його словами, найближчими днями Україна проведе координацію зі Сполученими Штатами щодо подальших кроків. Зеленський зазначив, що 30 діб - це можливість "продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну або навпаки".

"Ми дуже очікуємо і дуже віримо: якщо росіяни не згодні з пропозицією президента Трампа, то позиція президента Трампа буде чітка, жорстка, пряма по відношенню до Путіна", - сказав він.

Президент також прокоментував зустріч спецпосланця президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. Зеленський сказав, що має розуміння того, що відбувалося у Москві.

"Нам не може бути відомо на 100%, про що ці люди говорили. Але ми розуміємо, що буде багато різних "але", щоб поставити Україну в слабшу ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки. Якщо режим припинення повний, то жодних "але". Позиція у всіх має бути чітка, прозора, правдива", - наголосив він.

Режим припинення вогню в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 14 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ уже отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно, а більше інформації з’явиться вже в понеділок, 17 березня. За його словами, США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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