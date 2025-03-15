Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Жодних "але": Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів

Руслана Заклінська
15 березня 2025, 18:50оновлено 15 березня, 19:58
382
Якщо Росія відмовиться від тимчасового припинення вогню, має бути жорстка реакція президента США, зазначив Володимир Зеленський.
'Жодних 'але': Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів
На мирну угоду може знадобитися більше, ніж 30 днів режиму тиші / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 24 ОМБр імені короля Данила

Ключові тези Зеленського:

  • 30-денне перемир’я – це перший етап, за який необхідно домовитися про подальші кроки
  • Україні цього терміну достатньо, але іншим учасникам може не вистачити
  • Потрібен чіткий термін припинення вогню, щоб уникнути сценарію "замороженого конфлікту"

Режим припинення вогню терміном на 30 днів – це лише початковий етап на шляху до укладення подальшої угоди. Для України цього часу достатньо, але немає гарантій, що його вистачить Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

"Режим припинення вогню або режим тиші - це однакові речі. Цей режим припинення вогню або режим тиші - це режим, який зараз пропонується на 30 днів. Мені складно сказати, що буде далі, бо це термін, за який треба мати угоду про наступні кроки. В принципі - це все. Мені немає, що додати", - зазначив глава держави.

відео дня

Зеленський підкреслив, що цього терміну достатньо для України, але не факт, що цього вистачить для всіх учасників процесу.

"Я думаю, якщо буде перший крок. Я не можу бути впевненим, що 30 днів буде достатньо. Я вважаю, що з нашого боку - буде достатньо. Але коли у нас 3 сторони, а ми хочемо, щоб було 4 сторони, щоб була Європа. Тому може не 30 днів, може знадобиться трішки більше. Але важливо, щоб був чіткий термін в угоді про тишу, бо це скоротить можливості для росіян гратися у вічний заморожений конфлікт", - пояснив президент.

За його словами, найближчими днями Україна проведе координацію зі Сполученими Штатами щодо подальших кроків. Зеленський зазначив, що 30 діб - це можливість "продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну або навпаки".

"Ми дуже очікуємо і дуже віримо: якщо росіяни не згодні з пропозицією президента Трампа, то позиція президента Трампа буде чітка, жорстка, пряма по відношенню до Путіна", - сказав він.

Президент також прокоментував зустріч спецпосланця президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. Зеленський сказав, що має розуміння того, що відбувалося у Москві.

"Нам не може бути відомо на 100%, про що ці люди говорили. Але ми розуміємо, що буде багато різних "але", щоб поставити Україну в слабшу ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки. Якщо режим припинення повний, то жодних "але". Позиція у всіх має бути чітка, прозора, правдива", - наголосив він.

Режим припинення вогню в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 14 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ уже отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно, а більше інформації з’явиться вже в понеділок, 17 березня. За його словами, США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

Читайте також:

Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський режим припинення вогню Переговори про припинення вогню Тридцятиденне припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

19:33Синоптик
Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - Яковенко

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - Яковенко

19:00Інтерв'ю
"Жодних "але": Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів

"Жодних "але": Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів

18:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 16 березня: Овнам - надпродуктивність, Терезам - прибуток

Гороскоп на завтра 16 березня: Овнам - надпродуктивність, Терезам - прибуток

Люди, які доживають до 100 років, п'ють одні й ті самі 3 напої

Люди, які доживають до 100 років, п'ють одні й ті самі 3 напої

Курська операція - відхід

Курська операція - відхід

Гороскоп Таро на квітень 2025: Овнам - мудрість, Тельцям - розставання, Близнюкам - радість

Гороскоп Таро на квітень 2025: Овнам - мудрість, Тельцям - розставання, Близнюкам - радість

Чим відрізняються 2 коти: лише геній головоломок дасть відповідь за 31 секунду

Чим відрізняються 2 коти: лише геній головоломок дасть відповідь за 31 секунду

Останні новини

19:57

"Віяло пропозицій": філософ сказав, про що говоритиме Трамп з Путіним 17 березня

19:33

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

19:27

У "сплячому" режимі мотають світло: 5 приладів, які варто вимикати з розетки

19:00

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоВідео

18:53

Ситуація загострюється: росіяни хочуть прорватись одразу на кількох напрямкахВідео

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
18:51

Втрата речей – безлад чи знак долі

18:50

"Жодних "але": Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів

18:21

"Хибна справа": майор відреагував на можливе припинення вогню із РФ

18:06

Росіяни захопили місто Суджа в Курській області - DeepState

Реклама
17:35

Зеленський визначив склад переговорної групи України: хто увійшов

17:19

Росіяни хочуть оточити ЗСУ на одному із важливих напрямків - Зеленський

16:52

Символічна дата: Зеленський сказав, коли можуть відбутись переговори РФ та США

16:36

РФ накопичує сили для удару по Сумщині: в РНБО попередили про небезпеку

16:28

Яким буде курс долара на наступному тижні: банкір потішив прогнозом

16:06

Експерти закликали зливати воду з пральної машини: неочікувана причина

15:56

У Ердогана назвали головну перешкоду для миру між РФ і Україною

15:45

Хто має право їхати далі: тест ПДР, чи знаєте ви сигнали регулювальника

15:25

Сварилися на вулиці: Потапа з Каменських застукали закордоном

15:18

Весна неочікувано змінить їхнє життя: які ТОП-3 знаки зодіаку знайдуть кохання

15:17

Коли в Україну повернеться весняне тепло: синоптикиня назвала точну дату

Реклама
15:06

Що посадити на сонячній клумбі: найбільш посухостійкі багаторічники

15:04

Чи зменшаться темпи мобілізації у разі перемир’я: українцям дали відповідь

14:50

Найнадійніші авто з пробігом: експерти назвали ТОП-10 найбюджетніших моделей

14:47

"Довгий Нептун" дістане до Москви: Зеленський про успішний удар нової ракети

14:31

Китайський гороскоп на завтра 16 березня: Тиграм - розчарування, Свиням - проблеми

14:24

Ніс світло у найважчі часи: на фронті загинув відомий український продюсер

14:06

РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський

13:50

Путіністка Кудрявцева втекла з Росії і потрапила в біду

13:42

Орбан висунув ультиматум Брюсселю і вимагає відмови від вступу України до ЄС

13:27

Навіщо класти туалетний папір у холодильник: відповідь здивує багатьох

13:23

Гороскоп Таро на квітень 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - переїзд, Стрільцям - відпусткаВідео

13:21

"Подарувати" території РФ: експерт сказав, чи змусять Україну піти на такий крокВідео

12:45

По губам: журналістка попестила ТрампаВідео

12:42

РФ тисне "трикутником наступу": ЗМІ розкрили нову тактику окупантів

12:32

Путін відтягує час: Стармер зробив заяву про припинення вогню в Україні

12:20

Чим відрізняються 2 жінки: лише люди з "орлиним зором" відгадають за 17 секунд

12:03

Остапчук із колишньою дружиною нарешті поділили будинок

11:44

ЗСУ зупинили окупантів на підступах до важливого міста: деталі від військового

11:41

Розстріл Ганула в Одесі: у поліції розкрили три основні версії вбивстваВідео

11:35

Гороскоп Таро на квітень 2025: Ракам - можливість, Левам - гроші, Дівам - радістьВідео

Реклама
11:21

Вже на 22% більше і це ще не межа: популярний овоч побив рекорд в ціні

10:50

Гороскоп Таро на квітень 2025: Овнам - мудрість, Тельцям - розставання, Близнюкам - радістьВідео

10:46

Путін може обдурити Трампа: несподіваний прогноз переговорів щодо УкраїниВідео

10:36

Детонація не вщухає, аеропорт закрито: дрони налетіли на важливий об'єкт в РФ

10:05

Що насправді означає слово "Москва": історик вказав на цікавий нюансВідео

09:49

Вибухи гриміли в половині областей України: РФ била балістикою і дронами

09:48

Потужне місячне затемнення в березні 2025: Левам - гроші, Овнам - розставання, Дівам - тріумфВідео

09:14

Оточення 10 000 військових ЗСУ: Forbes поставило крапку в ситуації біля Курська

08:41

Євросоюз продовжить озброювати Україну навіть у разі перемир'я – Deutsche Welle

08:10

Путін публічно відмовився від перемир'яПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти