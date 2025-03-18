Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню - Зеленський

Коаліція країн-партнерів України продовжує збільшуватись.

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Україна готова до 30-денного перемир'я / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, ОПУ

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Україна готова до 30-денного перемир'я

РФ лише висуває вимоги для припинення вогню

Коаліція країн-партнерів України збільшується

Україна готова до 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

При цьому він додав, що для припинення вогню недостатньо української згоди, адже іншою стороною є Росія.

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"Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню. Але щоб перейти до його реалізації, Росія повинна перестати висувати умови. І про це ми також говорили з Президентом Макроном", - сказав Зеленський.

Президент вкотре наголосив на тому, що Україні важливо досягнути справедливого та тривалого миру. Коаліція країн, які готові над цим працювати, збільшується.

"Окремо обговорили роботу наших команд над формуванням чітких гарантій безпеки. Позиція Франції щодо цього питання дуже конкретна, і ми її абсолютно підтримуємо. Продовжуємо працювати й координуємо наступні кроки та контакти з партнерами. Дякую за всі зусилля заради якнайшвидшого досягнення миру", - написав Зеленський.

Можливе перемир'я РФ і України - головні новини за темою

Як повідомляв Главред, днями Україна і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів. Реалізація ідеї залежить від готовності Москви зробити зустрічний крок.

Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

Утім, глава Кремля Володимир Путін у відповідь виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться відкрито сказати Трампу "ні".

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