Нова атака на Україну: РФ стягнула десятки літаків на аеродром у Воронежі

Росія зосередила на аеродромі не менше 32 винищувачів Су-27, і також кілька Іл-76.
Росія стягнула десятки військових літаків, а також вертольотів на військовий аеродром у Воронежі, недалеко від кордону з Україною.
Про це йдеться в повідомленні Orion Intel в сервісі мікроблогів Twitter. Про це свідчать супутникові знімки компанії Planet Labs від 9 квітня.
Підкреслюється, що Росія зосередила на аеродромі не менше 32 винищувачів Су-27, і також кілька Іл-76.
Також зафіксовані й інші літаки, а також вертольоти на військовому аеродромі у Воронежі.
Не виключається, що цей аеродром стане основним для нових атак РФ на Україну.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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