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Нова атака на Україну: РФ стягнула десятки літаків на аеродром у Воронежі

10 квітня 2022, 23:28

Росія зосередила на аеродромі не менше 32 винищувачів Су-27, і також кілька Іл-76.

самолети, війна, росія
/ Фото Reuters

Росія стягнула десятки військових літаків, а також вертольотів на військовий аеродром у Воронежі, недалеко від кордону з Україною.

Про це йдеться в повідомленні Orion Intel в сервісі мікроблогів Twitter. Про це свідчать супутникові знімки компанії Planet Labs від 9 квітня.

Підкреслюється, що Росія зосередила на аеродромі не менше 32 винищувачів Су-27, і також кілька Іл-76.

Також зафіксовані й інші літаки, а також вертольоти на військовому аеродромі у Воронежі.

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Не виключається, що цей аеродром стане основним для нових атак РФ на Україну.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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війна Росії та України
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