Одеська область під масованою ракетною атакою: прогриміли сильні вибухи

Під атакою міг бути Білгород-Дністровський район області.

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РФ атакувала Одеську область ракетами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Російські окупанти атакували Одеську область ракетами. У регіоні прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляє Інсайдер.ua.

Одеська область була під масованим комбінованим обстрілом. Ворог бив не тільки крилатими ракетами, а й балістикою.

"За попередньою інформацією, було застосовано 2-3 крилаті та 3-4 балістичні ракети", - повідомляє канал.

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Моніторинговий канал monitor стверджує, що вибухи прогриміли в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Було запущено 6 крилатих ракет Р-500/П-800.

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