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Росіяни вдарили по житловій забудові: зʼявилися перші наслідки атаки на Одесу

Маріна Фурман
22 квітня 2025, 01:29
292
Внаслідок російського удару по Одесі багато квартир пошкоджено.
удар по Одессе
Росіяни масовано атакували Одесу ударними дронами / Колаж: Главред, фото: Труханов

Основне:

  • Ворог атакував Одесу "Шахедами"
  • Внаслідок атаки виникла пожежа та пошкоджені квартири

Пізно ввечері, 21 квітня, російські окупанти запустили по Одесі велику кількість ударних дронів типу "Shahed". У місті прогриміли потужні вибухи, ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов у своєму Telegram.

Він уточнив, що на місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Внаслідок атаки російських дронів багато квартир пошкоджено.

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"Мешканці оговтуються від шоку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Труханов.

Він додав, що вранці розгорнуть оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою єВідновлення.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко відреагував на ворожий удар по Одесі.

Коваленко написав, що Путін вкотре демонструє, що тільки він хоче війни.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок російського масованого удару по Одесі, попередньо, постраждало три людини.

Медики надають їм всю необхідну допомогу.

  • Удар по Одесі 21 квітня
    Удар по Одесі 21 квітня фото: Труханов
  • Удар по Одесі 21 квітня
    Удар по Одесі 21 квітня фото: Труханов
  • Удар по Одесі 21 квітня
    Удар по Одесі 21 квітня фото: Труханов
  • Удар по Одесі 21 квітня
    Удар по Одесі 21 квітня фото: Труханов
  • Удар по Одесі 21 квітня
    Удар по Одесі 21 квітня фото: Труханов

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, вночі у понеділок, 21 квітня, в Одесі було чути вибухи. Перед тим фіксувався рух дронів-камікадзе ворога у бік міста. Моніторингові канали попереджали, що до Одеси з моря підлітають 26 ударних дронів. Труханов закликав жителів міста знаходитися в безпечних місцях.

Нагадаємо, у ніч на 21 квітня російська окупаційна армія завершила так зване "великоднє перемир'я" та влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. Вибухи прогриміли в низці міст.

Уранці 18 квітня російська армія завдала по Харкову ракетного удару, застосувавши три балістичні ракети типу Іскандер-М. Десятки людей постраждали. "Прильоти" зафіксовано по житловому кварталу серед багатоквартирних будинків. Ще одна ракета влучила в цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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