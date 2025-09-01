'Він втрачає майстерність': в МЗС України відповіли на вигадки Путіна про війну

Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що вигадки Путіна стають нудними.

Україна відповіла лідеру РФ на його заяву про причини війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 24 ОМБр імені короля Данила

Ключові тези Тихого:

Лідер РФ звинуватив Захід у провокації агресії проти України - це брехня

Путін поступово втрачає навички брехні

Єдиним засобом проти такої пропаганди є міжнародний тиск на Р Ф

Заява лідера Росії Володимира Путіна про те, що війна в Україні - це нібито "українська криза", а відповідальність за агресію РФ несе Захід, є брехнею. Єдиним ефективним засобом проти подібної пропаганди є тиск на Москву. Про це написав речник МЗС України Георгій Тихий.

Тихий підкреслив, що російський лідер відверто бреше й поступово втрачає свої навички брехні.

"Звісно, "підступний Захід" спровокував "бідну Росію" напасти на свого сусіда та скоїти сотні тисяч воєнних злочинів. Путін поступово втрачає свою майстерність у брехні - його повторювані вигадки стають дедалі нуднішими", - наголосив речник МЗС.

Також він додав, що єдиним ефективним засобом проти подібної пропаганди є постійний міжнародний тиск на Москву.

Хто може зупинити Путіна

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент США Дональд Трамп не може вплинути на Росію і йому байдуже, як закінчиться війна, аби перестали стріляти. За його словами, Путін ігнорує Трампа та діє за власним планом.

"Єдина людина, яка може зупинити Путіна, - це Сі Цзіньпін. Але зараз складно сказати, чого чекати від Китаю, адже його політика своєрідна - сиджу в кущах і чекаю героя", - сказав Жданов.

Експерт пояснив, що Китай очікує від США відкриття ринків і скасування мит. Водночас, на його думку, зупинка постачання боєприпасів з Китаю до Росії могла б за тиждень припинити роботу російської артилерії.

ШОС / Інфографіка: Главред

Заяви Путіна на саміті ШОС - новини за темою

Як повідомляв Главред, на саміті ШОС Путін заявив, що війну проти України нібито спровокував державний переворот в Україні та втручання Заходу, а не Росія. Він назвав причиною війни спроби Заходу втягнути Україну в НАТО. Для врегулювання війни російський диктатор пропонує усунути "причини кризи" та відновити "справедливий баланс" у сфері безпеки.

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Росія давно перетворилася на сировинний придаток і інструмент сильніших гравців, а її диктатор Путін живе ілюзіями про "відродження імперії". За його словами, на саміті ШОС Путін лише демонстрував уявну велич РФ, тоді як Пекіну вигідна її слабкість.

Крім цього, експрезидент Віктор Янукович, який із 2014 року перебуває в Росії, вперше з 2022 року записав відеозвернення про Україну. Він похвалив Путіна, погодився з його тезою про неможливість вступу України до НАТО та заявив, що завжди був проти цього.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

