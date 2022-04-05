Недобиті орки втекли з поля бою: ДШВ знищили танки окупантів РФ

Знищений танк РФ / Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

Українські десантники розгромили колону бронетехніки ворога. Російські окупанти були змушені в паніці відступити.

Підрозділ Десантно-штурмових військ ЗСУ знищив три танки і паливозаправник російських терористичних військ, йдеться в повідомленні ДШВ в Telegram.

В одному з районів виконання завдань 5 квітня мобільні протитанкові розрахунки 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили три танки і автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ.

"Застосувавши для прикриття дими, залишки окупантів почали відступати. Ось так працюють "марунові берети", - додали в ДШВ.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на територію окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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