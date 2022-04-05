Бійці ЗСУ ударом ПТРК Стугна знищили новітній ударний вертоліт окупантів Ка-52 Алігатор

Вертоліт окупантів РФ Ка-52 Алігатор збито з української ПТРК Стугна / facebook.com/Kochevenko

Військові Збройних сил України завдали чіткого удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна по новітньому російському ударному вертольоту Ка-52. Про це повідомив український військовий Юрій Кочевенко.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook офіцер ЗСУ у вівторок, 5 квітня, опублікував відео знищення повітряної цілі, яку було вражено протитанковим ракетним комплексом Стугна, розробленим Державним Київським конструкторським бюро Луч.

Військовий вказав, що було збито новітній російський ударний вертоліт Ка-52 (Алігатор).

"Це фантастика! Наші птуристи 95 ОДШБр з ПТРК "Стугна" завалили новітній російський ударний вертоліт Ка-52! Красені", - підкреслив Юрій Кочевенко.

Армія України знищує військову техніку окупантів РФ

У ЗСУ розповіли про героїзм одного зі снайперів Десантно-штурмових військ, який наразі через поранення знаходиться в госпіталі. Боєць 81-ї Окремої аеромобільної бригади ліквідував безліч російських окупантів. У тому числі, і генерала армії РФ. Також на рахунку воїна два розтрощених танки і декілька бронемашин, які він допоміг знищити як коригувальник.

На півдні Харківської області бійці 93-ї окремої механізованої бригади знищили понад 50 одиниць техніки противника. Військові опублікували відповідні фотознімки, щоб показати масштаби ворожих втрат.

Сили спеціальних операцій ЗСУ розбили станцію супроводу і підсвічування цілей типу 30н6 зенітно-ракетного комплексу С-300. Були опубліковані фотознімки зруйнованої ворожої радіолокаційної станції. Ще в березні українські військові попереджали, що війська окупантів розгорнули РЛС під Києвом.

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