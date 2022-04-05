"Хочуть звинуватити ЗСУ в злочинах": Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі

Маріуполь / Reuters

Росія готує масштабну провокацію у Маріуполі, щоб звинуватити українських військових у злочинах, які вчинили російські окупанти.

Як повідомили в Службі безпеки України, окупанти планують зібрати в одному місці тіла загиблих від обстрілів маріупольців і представити їх як масових жертв українських військ.

"Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито "українці використовують мирних жителів як живий щит". Насправді, саме російські війська знищують маріупольців - ще на початку березня в місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах", - нагадали у відомстві.

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Що відбувається в Маріуполі

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в облозі з 1 березня. У місті немає води, світла, тепла і зв'язку.

Багато хто не може знайти своїх рідних, які залишилися в місті з моменту повномасштабного вторгнення Росії і блокади окупантами.

Загиблих, яких нікому поховати, комунальні служби ховають у братських могилах.

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