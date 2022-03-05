На Харківщині ворог отримав по зубах: десант ЗСУ розбив колону окупантів

Українські десантники / прес-служба командування ДШВ ЗС України

У суботу, 5 березня, Збройні Сили України зупинили колону російських окупантів, яка рухалася з боку Балаклії в Дніпропетровську область.

Як розповіли у Десантно-штурмових військах, операція була проведена зведеним підрозділом 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

Відзначається, що в ході бойового зіткнення ворог зазнав суттєвих втрат, рух військ загарбників зупинено.

"В ході зухвалої операції техніка і жива сила противника була знищена", - розповіли в ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Збройні Сили України знешкодили російський десант, який намагався висадитися в районі Миколаєва.

"На Приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, який намагався висадитися в районі міста Миколаєва.