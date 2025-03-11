В Росії зробили термінову заяву про 30-денне перемир’я

У Москві відреагували на переговори України та США у Джидді.

https://glavred.net/world/eto-vygodno-tolko-ukraine-v-rf-sdelali-srochnoe-zayavlenie-o-30-dnevnom-peremirii-10646432.html Посилання скопійоване

Росія не погодиться на перемирʼя / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНІАН

Основне:

РФ не погодиться на 30-денне перемир’я

У Держдумі Росії вважають тимчасове припинення вогню "абсолютно неприпустимим"

Росія готова поговорити з представниками США найближчими днями

Країна-агресор Росія не погодиться на 30-денне перемир’я, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися та отримати додаткове озброєння. Таку заяву зробив депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв після зустрічі американської та української делегацій в Саудівській Аравії, цитують росЗМІ.

Соболєв вважає тимчасове припинення вогню "абсолютно неприпустимим".

відео дня

За його словами, про це також говорив і російський диктатор Володимир Путін.

Соболєв заявив, що перемир’я лише вигідне Україні, оскільки за 30 днів вона зможе перегрупуватися, посилити свої сили та отримати додаткові дрони.

"Це тільки на руку українцям. Ось скільки [дронів] сьогодні атакували вночі, нам це зовсім не потрібно", — сказав російський депутат.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також не міг сидіти склавши руки. Він відреагував на 30-денне перемир’я, про яке говорили Україна та США у Джидді.

"Для нас важливе не припинення вогню, яке дозволить Україні знову і знову озброюватися і спрямовувати зброю на нашу країну, а довгостроковий стійкий мир, заснований на усуненні першопричин конфлікту", — зробив цинічну заяву Лавров.

Водночас представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова поговорити з представниками США найближчими днями.

"Не виключаємо контактів із представниками США протягом найближчих кількох днів", - сказала вона на тлі заяв президента Штатів Дональда Трампа про підготовку зустрічі представників Москви і Вашингтона "найближчими днями".

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як писав Главред, Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували Сполучені Штати Америки. Режим перемирʼя може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією, писав голова ОП Андрій Єрмак.

Тим часом президент США Дональд Трамп, коментуючи результати переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії, заявив під час спілкування з журналістами, що сподівається на згоду Росії щодо припинення вогню.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що наступного тижня Україна планує обговорити деталі забезпечення режиму припинення вогню. За його словами, у разі згоди Росії на припинення вогню, Київ готовий розпочати наступні етапи переговорів щодо завершення війни.

Читайте також:

Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред