Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В Росії зробили термінову заяву про 30-денне перемир’я

Маріна Фурман
11 березня 2025, 22:27
363
У Москві відреагували на переговори України та США у Джидді.
Трамп, Зеленский, Путин
Росія не погодиться на перемирʼя / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНІАН

Основне:

  • РФ не погодиться на 30-денне перемир’я
  • У Держдумі Росії вважають тимчасове припинення вогню "абсолютно неприпустимим"
  • Росія готова поговорити з представниками США найближчими днями

Країна-агресор Росія не погодиться на 30-денне перемир’я, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися та отримати додаткове озброєння. Таку заяву зробив депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв після зустрічі американської та української делегацій в Саудівській Аравії, цитують росЗМІ.

Соболєв вважає тимчасове припинення вогню "абсолютно неприпустимим".

відео дня

За його словами, про це також говорив і російський диктатор Володимир Путін.

Соболєв заявив, що перемир’я лише вигідне Україні, оскільки за 30 днів вона зможе перегрупуватися, посилити свої сили та отримати додаткові дрони.

"Це тільки на руку українцям. Ось скільки [дронів] сьогодні атакували вночі, нам це зовсім не потрібно", — сказав російський депутат.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також не міг сидіти склавши руки. Він відреагував на 30-денне перемир’я, про яке говорили Україна та США у Джидді.

"Для нас важливе не припинення вогню, яке дозволить Україні знову і знову озброюватися і спрямовувати зброю на нашу країну, а довгостроковий стійкий мир, заснований на усуненні першопричин конфлікту", — зробив цинічну заяву Лавров.

Водночас представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова поговорити з представниками США найближчими днями.

"Не виключаємо контактів із представниками США протягом найближчих кількох днів", - сказала вона на тлі заяв президента Штатів Дональда Трампа про підготовку зустрічі представників Москви і Вашингтона "найближчими днями".

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як писав Главред, Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували Сполучені Штати Америки. Режим перемирʼя може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією, писав голова ОП Андрій Єрмак.

Тим часом президент США Дональд Трамп, коментуючи результати переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії, заявив під час спілкування з журналістами, що сподівається на згоду Росії щодо припинення вогню.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що наступного тижня Україна планує обговорити деталі забезпечення режиму припинення вогню. За його словами, у разі згоди Росії на припинення вогню, Київ готовий розпочати наступні етапи переговорів щодо завершення війни.

Читайте також:

Хто така Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сергій Лавров Марія Захарова Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Не заморожений конфлікт": Сибіга пояснив, що означає 30-денне припинення вогню

"Не заморожений конфлікт": Сибіга пояснив, що означає 30-денне припинення вогню

23:35Війна
Трамп анонсував нові переговори з Путіним вже цього тижня: про що говоритимуть

Трамп анонсував нові переговори з Путіним вже цього тижня: про що говоритимуть

22:40Війна
РФ відповіла на переговори про мир ударом балістики по судну в Одесі, є жертви

РФ відповіла на переговори про мир ударом балістики по судну в Одесі, є жертви

22:33Україна
Реклама

Популярне

Більше
Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

"Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

"Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України

Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України

Карта Deep State онлайн за 11 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 березня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 березня (оновлюється)

Останні новини

23:35

"Не заморожений конфлікт": Сибіга пояснив, що означає 30-денне припинення вогню

23:20

"Сумний вигляд": Альбіну Джанабаєву не впізнали без фільтрів

23:03

"Дайте поплакати": Тіна Кароль здивувала своїм зізнанням про особисте

22:41

Переможниця Холостяка-13 висловилася про роман із Вадимом Олійником

22:40

Трамп анонсував нові переговори з Путіним вже цього тижня: про що говоритимутьВідео

Patriot і F-16 замінити є чим: Жданов пояснив, чому Україна може воювати без допомоги СШАPatriot і F-16 замінити є чим: Жданов пояснив, чому Україна може воювати без допомоги США
22:33

РФ відповіла на переговори про мир ударом балістики по судну в Одесі, є жертви

22:32

"М’яч на боці Росії": лідери ЄС масово реагують на переговори України з США

22:27

В Росії зробили термінову заяву про 30-денне перемир’я

22:09

"З ним щось не так": що відбувається з Нікітою Пресняковим у США

Реклама
22:03

Коли почнуться переговори про припинення вогню та кінець війни, - Єрмак

21:31

"У наступні кілька днів": в США зробили заяву щодо припинення вогню в Україні

21:26

Негайне 30-денне припинення вогню: Україна погодилася на пропозицію США

21:25

Трамп різко змінив ставлення до Зеленського і висунув "ультиматум" РосіїВідео

21:22

Не там, де усі звикли: куди поставити чайник на кухні

21:10

"Україна поділяє позицію Трампа": Вашингтон про деталі переговорів у Джидді

21:09

"Сумна звістка": Сергія Жадана "поховали" в Мережі

21:02

"Україна готова до миру": Зеленський зробив заяву про переговори з США

20:57

Спосіб схожий на казку на ніч: лікарка розповіла, як заснути за лічені хвилини

20:40

У Трампа зробили важливу заяву щодо переговорів з Україною в Саудівській Аравії

20:20

Соліст Modern Talking категорично відмовився виступати в РФ - причини

Реклама
20:10

Переговори України й США в Саудівській Аравії завершилися: всі подробиці

20:01

"Не маю бажання сперечатися": Венс прокоментував участь брата у війні в Україні

20:00

Зустріч в Саудівській Аравії та удар по Москві: головні новини України (дайджест)

19:58

Жовті плями на матраці зникнуть на очах: знадобиться лише кришка від каструлі

19:40

Україну накривають дощі та сильний вітер: де оголосили штормове попередження

19:23

У центрі Івано-Франківська прогриміли вибухи: що відомо про жертву й постраждалих

19:10

Як у РФ очманіли від масованої атаки українських дронівПогляд

18:50

В Україні злетіли ціни: в НБУ розповіли, наскільки подорожчали продукти

18:50

На Україну чекають складні півроку, відсутність допомоги США суттєво послабила ППО – МаломужВідео

18:40

Торгова війна з Оттавою: Трамп підвищив мита на сталь і алюміній із Канади

18:22

Експерти рекомендують раз на тиждень перезавантажувати роутер: у чому причина

17:52

Чули майже всі: чому чайник клацає вимкненим і чи варто хвилюватися

17:36

Другий раунд переговорів стартував: що вже обговорили делегації України і США

17:22

Рис буде розсипчастим, як в ресторані: жінка розповіла про 1 секретний крок

17:16

Більше витрат, ніж від холодильника: скільки електроенергії споживає фен

17:12

"Він хоче знищити Європу": розкрито деталі плану Трампа щодо Росії та УкраїниВідео

17:06

"Трамп підкоряється Путіну": Жданов пояснив, що змінить зустріч лідерів США і РФВідео

17:03

Платити доведеться вдвічі більше: тарифи на воду в Україні зростуть

16:57

В Україні різко подешевшала гривня: курс валют у банках

16:40

"Попри все": Валерій Залужний показав нове селфі з дружиною

Реклама
16:17

Чому небезпечно виливати окріп у раковину: несподівані ризики

16:00

Частина областей буде без захисту: як Європа може закрити небо над УкраїноюВідео

15:54

Чому потіють руки, коли ми нервуємо: вчені дали неочікувану відповідь

15:51

Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

15:40

Що із зелені можна посадити на городі: зійде вже за тиждень

15:28

Переговори в Саудівській Аравії: в США виступили із першою заявою про хід зустрічі

15:20

Як швидко закінчиться війна: The Economist дало чіткий прогноз інвесторів світу

15:15

"Він вийшов у тираж": у РФ Кіркорова назвали павичем і передрекли забуття

15:07

Електроенергія в Україні подорожчає: кому з українців доведеться платити більше

15:02

Не знає власного прізвища: брат короля Чарльза III "присоромив" Меган Маркл

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти