'Чекаємо 200-х генералів': в Донецьку прогриміли потужні вибухи, місто в диму

В тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи, повідомляється про ураження заводу "Топаз" та пунктів базування російських військових.

В Донецьку прогриміли потужні вибухи - уражено стратегічну ціль / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

В тимчасово окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи

Повідомляється про ураження заводу "Топаз"

Увечері 8 вересня невідомі безпілотники та ракети вдарили по окупованих Донецьку, Макіївці та Єнакієвому. Про це повідомили керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" та група Dnipro Osint.

Російські медіа повідомили про серію вибухів у різних районах і численні пожежі.

За даними Петра Андрющенка та групи Dnipro Osint, у Донецьку ймовірною ціллю став колишній завод "Топаз", який уже зазнавав атак у 2023 та 2024 роках.

"Донецьк. Схоже, завод Топаз вийшов з чату надовго. Якщо не назавжди", - зазначив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Повідомляється, що Сили оборони знову влучили по місцю базування російських військових, незважаючи на те, що це підприємство неодноразово ставало мішенню.

Дивіться відео наслідків ударів по Донецьку:

/ Фото: скріншот

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" закликав чекати на 200-х російських генералів. За його словами, під час комбінованої ракетно-дронової атаки із застосуванням різних видів озброєння було уражено територію заводу, де, ймовірно, розташовувався пункт управління армійського рівня.

"Не знаю Паляниця летіла чи ні, але відпрацьовували ракетами декількох типів і зробили це доволі успішно. Тому (нецензурно - брехню) про розбомблені дитячі майданчики можуть засунути собі кудись подалі", - резюмує він.

/ Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 липня українські безпілотники атакували тимчасово окуповані Донецьк і Макіївку, ймовірною ціллю став залізничний вузол.

30 червня в тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія потужних вибухів, унаслідок яких, за даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, могли бути уражені кілька російських військових об’єктів.

Під час цього ж удару по штабу збройних сил РФ у Донецьку був ліквідований гвардії полковник Руслан Горячкін, який виконував обов’язки командувача 8-ї загальновійськової армії. Про його загибель повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

