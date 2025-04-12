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Не піде на компроміс: в ISW сказали, які території Путін хоче "присвоїти"

Марія Николишин
12 квітня 2025, 08:50
1639
Путін навіть стверджував, що Миколаївська та Харківська області є "історично російськими землями".
Не піде на компроміс: в ISW сказали, які території Путін хоче 'присвоїти'
Путін затягує переговори про мир / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • РФ не хоче йти на територіальні компроміси в Україні
  • Путін хоче добитись поступок від США на переговорах
  • Кремль затягує досягнення миру в Україні

Країна-агресор Росія продовжує демонструвати небажання йти на територіальні компроміси в Україні на майбутніх переговорах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики згадали заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що, мовляв, президент України Володимир Зеленський буде змушений погодитися на територіальні поступки. За словами міністра, нібито "неможливе" повернення України до кордонів 1991 року – міжнародно визнаних кордонів.

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"Лавров намагався перекласти провину за непримиренність Росії на Зеленського та ймовірне погане поводження України з російськомовними в Україні. Кремль продовжує відкрито демонструвати своє небажання йти на компроміси та поступатися окупованими територіями в Україні в межах будь-яких майбутніх мирних переговорів", - йдеться у повідомленні.

В ISW також додали, що російський диктатор Володимир Путін навіть вимагав, щоб Україна поступилася територіями Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз не окуповані російськими військами, і стверджував, що Миколаївська та Харківська області є "історично російськими землями".

"Російська влада продовжує намагатися добитися від Сполучених Штатів поступок у рамках поточних двосторонніх американсько-російських переговорів, водночас затримуючи досягнення миру в Україні", - вважають аналітики ISW.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, спецпредставник Трампа на Близькому Сході і головний переговорник з росіянами Стів Віткофф заявив, що передача Росії чотирьох українських областей - найшвидший спосіб закінчити війну.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про критичний рік у війні на тлі оголошення про новий пакет допомоги Україні.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що американська влада докладає зусиль, щоб зупинити війну Росії проти України, і, за його словами, вже є певні позитивні зрушення в цьому напрямку.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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