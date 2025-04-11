Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Критичний рік: у Британії вийшли з заявою щодо війни в Україні

Анна Косик
11 квітня 2025, 12:40
192
Чиновник наголосив, що усі повинні переосмислити, чим вони можуть допомогти Україні.
Гилли, военная помощь
У Британії переконані, що 2025 рік стане критичним для України та її союзників у війні / Колаж: Главред, фото: US Army, x.com/JohnHealey_MP

Що сказав Гілі:

  • Британія виділяє Україні новий пакет допомоги
  • 2025 рік стане критичним для війни в Україні
  • В рамках пакету допомоги Британія фінансуватиме ремонт військової техніки

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про критичний рік у війні на тлі оголошення про новий пакет допомоги Україні. Про це пише видання Sky News.

Гілі наголосив, що завданням міністрів оборони є термінова доставка військової допомоги в руки українських військових. Зокрема Британія пообіцяє виділити ще мільярди на усе необхідне для ЗСУ.

відео дня

Наразі ж Британія виділяє 350 мільйонів фунтів стерлінгів, як частину ширшого пакету допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів. За ці кошти будуть зміцнені британсько-українські промислові зв'язки, а також Київ отримає більше озброєнь.

Зокрема Україна отримає радари, протитанкові міни, сотні тисяч дронів, а також у пакеті виділене фінансування на ремонт тисяч одиниць української військової техніки.

"2025 рік - критичний рік для війни в Україні, і це критичний момент. Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми стоїмо з вами в мирі", - зазначив міністр оборони Британії.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив про надання нового пакету військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

Раніше також повідомлялося, що Велика Британія та Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

Напередодні стало відомо, що Норвегія виділяє 4 млрд норвезьких крон (близько 332 млн євро) у вигляді грантів на "чеську ініціативу" для закупівлі артилерійських боєприпасів у 2025 році.

Читайте також:

Хто такий Джон Гілі?

Джон Гілі - британський політик, який обіймає посаду державного секретаря з питань оборони з липня 2024 року. Член Лейбористської партії, колишній член парламенту від Роумарш і Конісбро, раніше Вентворт і Вентворт і Дірн з 1997 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Великобританії військова допомога новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

14:12Економіка
В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

13:56Світ
В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

13:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Останні новини

14:12

Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

13:56

В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

13:54

Ціна продовжує летіти у прірву: в Україні стрімко дешевшає незамінний овоч

13:52

Що потрібно зробити в Лазареву суботу 12 квітня: прикмети і день ангела

13:49

Легендарна українська акторка розповіла про смерть чоловіка - що сталося

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:31

В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

13:26

За місяць після пропозиції про перемир'я РФ випустила по Україні 2200 дронів - МЗС

13:17

Від Порошенка вимагають відреагувати на слова його соратника, який схвалює вбивство росіянами українців та їх дітей

13:06

Британія таємно відправляла своїх військових в Україну: ЗМІ розкрили ціль місії

Реклама
13:02

Росія маніпулює перемовинами зі США: в ISW розповіли подробиці

12:52

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках більярдиста за 23 секунди

12:50

Як тарифна війна позначиться на Україні: Золотарьов назвав головну небезпеку

12:45

Житлові субсидії призначають цілий рік: українцям назвали, на що розраховувати

12:40

Критичний рік: у Британії вийшли з заявою щодо війни в Україні

12:27

Системи ППО та ракети для Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги

12:26

Які 3 щоденні звички призводять до появи плісняви вдома: як уникнути проблеми

12:19

Не Третя світова: до якої небезпеки призведуть мита Трампа щодо Китаю

12:05

РФ може укласти угоду з США до 9 травня: у Естонії бʼють на сполох

11:57

Ціни полетіли вниз: популярний в Україні овоч неочікувано подешевшав на 26%

11:56

Окупанти атакували житловий будинок на Житомирщині: подробиці

Реклама
11:53

Популярному американському акторові діагностували смертельне захворювання

11:46

"Це була пожежа": Тіна Кароль прийшла на шоу в сукні без "верху"

11:34

Мобілізація в Україні: експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня

11:30

Американська кіноакадемія почне вручати "Оскар" у новій номінації

11:12

Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світлаФото

11:11

Курс долара на Великдень: прогноз змін на міжбанку та в обмінниках

11:07

Ворог може посилити наступ на Сумщині і Харківщині: військовий назвав терміни

11:07

Чи є російські військові на території Сумщини: що кажуть у місцевій владі

11:00

Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень

10:36

Спецпредставник Трампа летить у РФ для зустрічі з Путіним – про що говоритимуть

10:35

Китайський гороскоп на завтра 12 квітня: Зміям - зрив, Собакам - злість

10:34

Пюре буде набагато смачнішим: один інгредієнт додасть страві глибини

10:28

Речі стануть білосніжними: один простий засіб допоможе відбілити одяг від жовтизниВідео

10:16

"Будуть кошмарити сильніше": названо нові міста України, які потраплять під атаку РФ

10:02

"Дуже багато грошей": розкрилася правда про діяльність Потапа

09:59

Наступ вже почався: РФ хоче оточити великий обласний центр

09:49

У Держдепі США назвали головну тему переговорів із Росією

09:48

Вже з сьогоднішнього дня: водіїв чекають важливі зміни на дорогахФото

09:19

Що з'їсти на ніч для спокійного сну: ці продукти працюють краще за снодійне

09:15

Затія Трампа виходить з-під контролю: у світі вибухне нова війнаПогляд

Реклама
09:13

Гороскоп на завтра 12 квітня: Левам - щасливі моменти, Скорпіонам - радість

09:01

Як зробити золотисті яйця на Великдень: 2 найпростіші способи за 15 хвилинВідео

08:57

"Цвіль російського світу": Крістіну Орбакайте засудили в Литві

08:55

Військова допомога на $580 млн: Британія та Норвегія оголосять про новий пакет

08:43

Ситуація катастрофічна: росіяни "застрягли" на островах у дельті Дніпра

08:10

Яка головна мета потрясінь, які влаштовує Трамп?Погляд

07:38

РФ захопила Олександропіль і просунулася на кордоні з Дніпропетровщиною - DeepState

07:10

Треба знайти нуль серед літер "о": лише "геній головоломок" впорається за 5 секунд

07:02

Британія може відправити своїх військових в Україну на п'ять років - The Telegraph

06:49

Рожева повня-2025: чотири знаки зодіаку стануть справжніми щасливчиками

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти