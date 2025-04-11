Критичний рік: у Британії вийшли з заявою щодо війни в Україні

Чиновник наголосив, що усі повинні переосмислити, чим вони можуть допомогти Україні.

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У Британії переконані, що 2025 рік стане критичним для України та її союзників у війні / Колаж: Главред, фото: US Army, x.com/JohnHealey_MP

Що сказав Гілі:

Британія виділяє Україні новий пакет допомоги

2025 рік стане критичним для війни в Україні

В рамках пакету допомоги Британія фінансуватиме ремонт військової техніки

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про критичний рік у війні на тлі оголошення про новий пакет допомоги Україні. Про це пише видання Sky News.

Гілі наголосив, що завданням міністрів оборони є термінова доставка військової допомоги в руки українських військових. Зокрема Британія пообіцяє виділити ще мільярди на усе необхідне для ЗСУ.

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Наразі ж Британія виділяє 350 мільйонів фунтів стерлінгів, як частину ширшого пакету допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів. За ці кошти будуть зміцнені британсько-українські промислові зв'язки, а також Київ отримає більше озброєнь.

Зокрема Україна отримає радари, протитанкові міни, сотні тисяч дронів, а також у пакеті виділене фінансування на ремонт тисяч одиниць української військової техніки.

"2025 рік - критичний рік для війни в Україні, і це критичний момент. Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми стоїмо з вами в мирі", - зазначив міністр оборони Британії.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив про надання нового пакету військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

Раніше також повідомлялося, що Велика Британія та Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

Напередодні стало відомо, що Норвегія виділяє 4 млрд норвезьких крон (близько 332 млн євро) у вигляді грантів на "чеську ініціативу" для закупівлі артилерійських боєприпасів у 2025 році.

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Хто такий Джон Гілі? Джон Гілі - британський політик, який обіймає посаду державного секретаря з питань оборони з липня 2024 року. Член Лейбористської партії, колишній член парламенту від Роумарш і Конісбро, раніше Вентворт і Вентворт і Дірн з 1997 року, пише Вікіпедія.

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