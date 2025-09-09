'Не треба нікуди йти': Зеленський прокоментував створення буферної зони в Україні

Що сказав Зеленський:
- В Україні вже є буферна зона
- У зонах смерті безпілотники знищують усю техніку противника
- Україна самостійно вирішуватиме, на скільки кілометрів запускати дрони
Чимало експертів обговорюють необхідність створення в Україні буферної зони. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC розповів, що насправді така зона вже створена.
Він наголосив, що зараз потрібно орієнтуватися на те, що триває нова війна і в України є своя лінія дронів. Таку ж лінію, щоправда, на жаль, мають і окупаційні війська країни-агресорки Росії.
Президент розповів про зони смерті на фронті
Зеленський наголосив, що українські військові вчаться у багато чому у ворога, як і росіяни беруть приклад з ЗСУ у ефективних способах ведення війни. Наприклад, в Україні вже є так звані зони смерті.
"Ми маємо зони смерті від 10 км до 20 км у різних місцях, різних точках між нами. Тож будь-який танк, чи броньована машина, чи мотоцикл, чи будь-що, що заходить сюди, у цю зону 10 км, усе згоряє, усе знищується дронами. Тож у нас уже є ця буферна зона. Якщо вони говорять про буферну зону між нами — то це нісенітниця", - зауважив він.
Україна сама вирішуватиме де і як буде проходити буферна зона
Президент наголосив, що Україна самостійно буде вирішувати, якого кілометражу потрібна буферна зона і відповідно до цього буде використовувати необхідні дрони.
"Тобто нам не треба нікуди йти. І в нас понад рік немає артилерії в цій зоні 10-15 кілометрів, бо якщо вона там буде в нас, якщо вона буде в росіян, ми її знищимо дронами", - додав Зеленський.
Думка експерта про буферну зону
Главред писав, що політичний та економічний експерт Тарас Загородній не вірить у життєздатність ідеї створення буферної зони між Україною та Росією, у якій контроль над ситуацією триматимуть іноземні війська. Він пояснює це тим, що поки що росіяни не готові погодитися на такі умови.
Створення буферної зони в Україні - останні новини
Раніше Главред писав, що на думку генерал-лейтенанта, колишнього заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігоря Романенка, для України є небезпеки в питанні створення буферної зони в разі ухвалення угоди про перемир’я.
Напередодні ЗМІ писали, що між українською та російською лініями фронту у рамках мирної угоди можуть створити 40-кілометрову буферну зону. Такий варіант розглядають європейські лідери.
Декілька місяців тому сам кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність створення 15-20-кілометрової буферної зони, але у Сумській та Харківській областях.
Про джерело: ABC News
ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.
