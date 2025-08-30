Під атакою аеродроми, склади і ППО: ЗМІ повідомляють про потужні вибухи в Криму

Місцеві жителі кажуть, що містами безперервно їздять машини швидкої допомоги.

Що відомо про вибухи в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/Crimeanwind

Головне:

У Криму прогриміли вибухи

Ймовірно, дрони атакували авіабазу Гвардійське

Місцеві повідомляють про удар по комплексу ППО

Вранці 30 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомили про удари по стратегічно важливих об'єктах країни-агресорки Росії на півострові.

Спершу інформацію про приліт оприлюднили жителі Армянська, однак точних даних не надали. Лише зауважили, що містом їздять машини швидкої допомоги.

Далі з'явилася інформація про небезпеку ударів дронів у Севастополі та Сімферополі. Через це навіть призупинили рух морського пасажирського транспорту в Севастополі.

Що відомо про наслідки атаки дронів

Вибухи також чули жителі Новофедорівки. В районі аеродрому "Саки" щось димить і горить вже декілька годин.

"По аеродрому "Гвардійське" був приліт. Другий дрон був збитий... Наслідки уточнюються. З аеродрому "Гвардійське" росіяни запускають "Шахеди" на материкову Україну", - йдеться у повідомленні.

Також, попередньо, на північ від Армянська - Перекопа був приліт по ЗРК С-400, а в Сімферополі після вибуху в районі аеропорту нібито горять склади з авіаційним паливом.

С-400 / Інфографіка: Главред

Чи зможе Україна повернути під контроль Крим

Раніше політолог Володимир Фесенко пояснив, що тема Криму, як і інших окупованих територій залишається однією з найчутливіших у міжнародній політиці.

В той час як Україна намагається послабити російських окупантів на території тимчасово окупованого півострова для майбутнього відбиття Криму, Кремль сподівається на дипломатичне вирішення питання приналежності цієї території шляхом визнання її російською.

Однак офіційна позиція Вашингтона сьогодні досі невизначена, адже Трамп у різні часи змінював свої погляди, а США поки утримуються від чітких заяв.

Ситуація в Криму - останні новини

Нещодавно в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Під удар потрапила залізнична інфраструктура у Джанкої, там спалахнула масштабна пожежа.

Напередодні також на території окупованого Криму українські розвідники уразили російську радіолокаційну станцію (РЛС) 91Н6Е зі складу С-400 "Тріумф".

Нагадаємо, Главред писав, що департамент активних дій ГУР МО України та спецпідрозділ ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік від тимчасово окупованого Криму уразили малий ракетний корабель країни-агресорки Росії проєкту 21631 "Буян-М".

