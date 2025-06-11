Почалась пожежа: в Генштабі підтвердили ураження стратегічних цілей в тилу РФ

В Генштабі підтвердили ураження порохового заводу в Тамбові та складів на території двох аеродромів в глибокому тилу РФ.

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В Генштабі підтвердили ураження трьох "жирних цілей" в тилу РФ / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

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В Генштабі підтвердили ураження трьох стратегічних цілей в глибині території РФ

Наслідки атак уточнюються

Сили оборони України в ніч на 11 червня завдали ударів по важливих об'єктах на території РФ, зокрема зафіксовано влучання по ФКП "Тамбовский пороховой завод", де сталась пожежа, складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області, складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області РФ. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу, в межах бойової діяльності Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони було завдано удару по об’єктах ФКП "Тамбовский пороховой завод", на території якого зафіксовано займання.

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"Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Також повідомляється про вибухи в районі складу боєприпасів 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області та на складі аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області Росії. Дані щодо наслідків цих ударів уточнюються.

Наголошується, що Сили оборони й надалі докладають усіх зусиль для ослаблення військово-економічного потенціалу ворога та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.

Удари по РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 червня в місті Енгельс Саратовської області прогримів потужний вибух, після чого в небо піднявся великий стовп диму. Про це повідомляють російські ЗМІ, зазначаючи, що інцидент міг статися на території 9-го Центрального автомобільного ремонтного заводу.

Того ж дня безпілотники знову атакували Тамбовський пороховий завод у Росії. Цього разу удар виявився критичним — підприємство тимчасово призупинило роботу. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, цей завод є одним із важливих елементів російського військово-промислового комплексу, що забезпечує війну проти України.

Крім того, у ніч із 7 на 8 червня в місті Новомосковськ Тульської області також було неспокійно. Місцеві мешканці повідомили про серію вибухів, ймовірно, внаслідок атаки невідомих дронів. За свідченнями очевидців, над містом пролунало від п’яти до восьми вибухів.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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