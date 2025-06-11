Дрони добили: в ЦПД заявили, що важливий для ВПК РФ завод призупиняє роботу

Один із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ наразі ставить свою роботу на паузу.

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Наслідки удару по Тамбовському заводу в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Коваленко:

Дрони атакували Тамбовський пороховий завод

Внаслідок атаки роботу підприємства ставлять на паузу

РФ втратила одного з основних постачальників вибухових матеріалів на невизначений термін

11 червня дрони вкотре атакувати Тамбовський пороховий завод країни-агресорки Росії. Однак ця атака стала фатальною - підприємство ставить роботу на паузу.

Про це у Telegram повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, цей завод є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України.

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"Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також - колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів", - зазначив він.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на Тамбовську область РФ:

Призупинення роботи заводу стане серйозним ударом для армії РФ, адже підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для неї і з початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.

Атаки дронів на Тамбовський пороховий завод - що відомо

Раніше стало відомо, що у ніч на 11 червня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Це стало вже п'ятою атакою з 2023 року на це підприємство.

Напередодні, у січні 2025 року місцеві жителі Тамбовської області країни-агресорки Росії поскаржилися на вибухи через атаку на місцевий пороховий завод.

Нагадаємо, Главред писав, що пороховий завод на території Тамбовської області РФ до цього зазнав атаки дронів у липні 2024 року. Один із них успішно уразив обʼєкт російського ВПК.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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