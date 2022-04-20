УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

На Донбасі окупанти пішли на штурм: ЗСУ вибили ворога з околиць Рубіжного

20 квітня 2022, 19:26

Ворог завдає систематичні авіаційні удари по військових і цивільних об'єктах, застосовує літаки дальньої авіації.

війна в Україні, російська техніка Техніка окупантів
ЗСУ відбивають атаки окупантів РФ на Донбасі / Reuters

Російські окупанти намагаються продовжувати наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Як йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook, противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. Він завдає систематичні авіаційні удари по військових і цивільних об'єктах, зокрема, застосовує літаки дальньої авіації.

Зазначається, що противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку:

  • у районі населеного пункту дібровний противник проводив наступальні дії, має частковий успіх;
  • у районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, внаслідок вогневого ураження ворог зазнав втрат і відійшов;
  • не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив;
  • відзначено дії ворога на вказаному напрямку у військовій формі українського зразка.

На Донецький і Таврійському противник веде розвідку маршрутів висування і підготовку до подальших наступальних дій в напрямку населеного пункту Лиман і виходу на Слов'янськ з північного сходу.

Також повідомляється, що ворог намагався закріпитися в Західній і північно-західній частинах Рубіжного. "Зазнав невдачі. Здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське, успіху не мав", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна.

"Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполь, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту і заводу "Азовсталь", - зазначили в Генштабі.

На Запорізький напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка.

На Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Крім того, Армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об'єктів.

Крім того, ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав.

читайте також"Гарматне м'ясо" для захоплення Донбасу: РФ перекидає 20 тисяч найманців - The Guardian

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще:

viber
Генштаб ЗСУ новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Популярне
В Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потеплінняВ Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потепління "Андрюха мав рацію": Потап згадав пророчі слова Кузьми Скрябіна про війну"Андрюха мав рацію": Потап згадав пророчі слова Кузьми Скрябіна про війну Гороскоп для Маріуполя: астролог розповіла про запеклі бої і назвала дату визволення містаГороскоп для Маріуполя: астролог розповіла про запеклі бої і назвала дату визволення міста "Сподіваюся, що нас захоплять": харків'янка втекла в Дніпро та чекає, коли прийдуть "ополченці""Сподіваюся, що нас захоплять": харків'янка втекла в Дніпро та чекає, коли прийдуть "ополченці" Дмитро Комаров закликав до термінової евакуації всіх жителів Донецької та Луганської областейДмитро Комаров закликав до термінової евакуації всіх жителів Донецької та Луганської областей
Підтримайте Главред

Останні новини

19:49

Як правильно оформляти пенсії біженцям за кордоном: у Пенсійному фонді дали розслідування

19:49

Сонячне затемнення в квітні 2022: коли відбудеться і чого від нього очікувати

19:31

Сталося диво - я був упевнений, що Чернігів, Суми, Харків та Маріуполь не вистоять - Арестович

19:29

Як і чим закінчиться війна в Україні: оптимістичний, песимістичний і реалістичний сценаріїПогляд

19:26

На Донбасі окупанти пішли на штурм: ЗСУ вибили ворога з околиць РубіжногоВідео

Реклама
19:22

Оголосили евакуацію з Азовсталі і відкрили вогонь: окупанти обстріляли "зелений коридор" з МаріуполяВідео

19:11

Окупанти похвалилися успішним запуском балістичної ракети "Сармат"Відео

18:54

У Москві влаштували "війну" з дитячою пісочницею, пофарбованою в кольори прапора УкраїниВідео

18:44

На Азовсталі переховуються близько тисячі людей: Зеленський запропонував обмін на полонених РФВідео

18:40

Безуспішний старт наступу: у США заявили, що РФ не має на Донбасі територіальних успіхівВідео

18:39

Грошове везіння і великий прибуток: названі знаки, яким пощастить в кінці квітня

18:32

Заворотнюк, що виїхала в Дубай, зняли напівроздягнену на пляжі

18:24

Путін і "яструби": Bloomberg дізнався прізвища осіб, які ухвалили рішення про напад на УкраїнуВідео

18:22

Чистий четвер 2022: прикмети на 21 квітня і що не можна робитиВідео

18:12

Гетьманцев назвав компанії, які у війну платять податки наперед

18:03

"Буква Z-символ горя для України": Поклонська емоційно висловилася і була вилаяна росіянамиВідео

17:59

"Гарматне м'ясо" для захоплення Донбасу: РФ перекидає 20 тисяч найманців - The Guardian

17:37

Путін через власну тупість перезапустив економіку США: чому Штати двічі виграють від війни в УкраїніПогляд

17:34

Окупанти скинули на Азовсталь надпотужні бомби: під завалами залишаються сотні людейВідео

17:04

Грошова удача, здійснення мрії і успіх в кар'єрі: хто зі знаків щасливчики в рік Тигра

Реклама
17:03

Жити чи вижити: психолог назвала ознаки того, що організм повертається до "режиму життя"

16:59

Зухвалий прорив у Маріуполі: морпіхи та Азов з боєм вийшли в порт і врятували 500 бійцівВідео

16:58

У Путіна називають війну з Україною "катастрофічною помилкою" і бояться ядерного удару - BloombergВідео

16:50

Бійці ДПСУ вийшли до державного кордону України у трьох областяхВідео

16:47

Арестович розповів, як ЗСУ "дають прикурити" окупантам в районі ІзюмаВідео

16:35

"Швидко їдь в Москву, ми тобі тут все дамо": Бадоєв розповів, як на початку війни його звали в Росію

16:33

Людей чавили танками, відрізали геніталії: відомий ведучий розповів про звірства окупантів РФВідео

16:20

"Передову не покину": дівчина-навідниця САУ, яка стала зіркою мережі, розповіла про участь в бояхВідео

15:57

Подоляк розповів, чи є в Офісі президента стратегія звільнення Півдня УкраїниВідео

15:43

На ЗСУ очікують потужні бої не тільки на Донбасі, але і у Харкові, і на харківському напрямку - ОПВідео

15:27

"Вирок" для ворожих літаків і гелікоптерів: Норвегія безкоштовно передасть Україні ЗРК Містраль

15:17

Без ядерної крапки у війні проти України Путіну не обійтисяПогляд

15:16

"Росіяни, ми здичавіли": група "Ногу звело" записала кліп на підтримку УкраїниВідео

14:37

"Боже, яке кончене": Positiff записав новий трек і присвятив його російським блогерам

14:36

"Намісником Путіна" в Бердянську зробили двірника: "заступник мера" вже готує місто до 9-го травня

14:35

Чистий Четвер у 2022 році: дата, традиції та заборони дня

14:31

Окупанти на Запоріжжі вимагають готувати концерти на 9 травняВідео

14:19

Народ натисне на режим Путіна - Росія досягне дна: в ОП очікують на конфлікт в країні-агресоріВідео

14:17

Гороскоп на завтра 21 квітня 2022: Близнюкам – недруги, Дівам – плітки, Терезам - удача

13:55

Бомбардував міста України: ГУР повідомило дані зрадника-українця, що відповідальний за ракетні удариВідео

Реклама
13:53

Білорус Тимур, який у 16 років виступив проти режиму Лукашенка, тепер воює за Україну

13:46

Під Києвом ветеринари врятували життя 11-річній дівчинці, яку розстріляли окупантиВідео

13:45

"Літак скинув бомбу і почав у мене стріляти": історія жінок, які змогли втекти з села під Бородянкою

13:40

Гороскоп на сьогодні, 20 квітня 2022: Ракам – недруги, Водоліям - солідний дохід, Рибам - віщі сни

13:14

Охтирка, Тростянець, Ромни: в ОП розповіли про хід відновлення на Сумщині

13:12

В окупованому Мелітополі масово гинуть військові РФ: Арестович пояснив причинуВідео

13:11

Страшне пророцтво для Росії справджується: коли тіло РФ розповзеться по швахПогляд

12:56

Генерали, племінник губернатора і родичі військової влади: Арестович розповів про полонених РФВідео

12:36

Гороскоп Таро на травень 2022 для земних знаків Зодіаку - Тельців, Дів, КозерогівВідео

12:34

Полковник пішов у "Вантаж 200": командир інженерно-саперного полка армії РФ приїхав додому в труні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти