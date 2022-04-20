На Донбасі окупанти пішли на штурм: ЗСУ вибили ворога з околиць Рубіжного

ЗСУ відбивають атаки окупантів РФ на Донбасі / Reuters

Російські окупанти намагаються продовжувати наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Як йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook, противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. Він завдає систематичні авіаційні удари по військових і цивільних об'єктах, зокрема, застосовує літаки дальньої авіації.

Зазначається, що противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку:

у районі населеного пункту дібровний противник проводив наступальні дії, має частковий успіх;

у районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, внаслідок вогневого ураження ворог зазнав втрат і відійшов;

не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив;

відзначено дії ворога на вказаному напрямку у військовій формі українського зразка.

На Донецький і Таврійському противник веде розвідку маршрутів висування і підготовку до подальших наступальних дій в напрямку населеного пункту Лиман і виходу на Слов'янськ з північного сходу.

Також повідомляється, що ворог намагався закріпитися в Західній і північно-західній частинах Рубіжного. "Зазнав невдачі. Здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське, успіху не мав", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна.

"Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполь, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту і заводу "Азовсталь", - зазначили в Генштабі.

На Запорізький напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка.

На Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Крім того, Армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об'єктів.

Крім того, ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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