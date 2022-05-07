"Варвари з ракетами": Зеленський відреагував на ракетний обстріл Одеси

Володимир Зеленський / Фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий ракетний удар військ РФ по Одесі.

"Сьогодні загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, де майже кожна вулиця має щось пам'ятне, щось історичне. Але для російської армії це не має значення. Їм тільки вбивати і руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм все одно", - заявив глава держави.

Зеленський також додав, що такі вчинки можуть здійснювати тільки варвари, у яких є ракети, але немає нічого з того, що робить їх людьми.

При цьому як підкреслює президент, характерно те, що Росія робить це напередодні Дня пам'яті всіх жертв Другої світової війни і Дня Перемоги над нацизмом. Такий знак повинен нагадати кожній державі, що зло неможливо перемогти раз і назавжди.

Ракетний удар по Одесі: що відомо

7 травня, в Одесі стали повідомляти про вибухи під час повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що чотири ракети потрапили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею і уламками понівечили багатоповерхові будинки поруч.

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