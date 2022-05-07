У Росії "анонсували" потужні обстріли Західної України, в яких звинуватять ЗСУ

У Росії заявили про обстріли Західної України 8 травня / nationalinterest.org

У Росії "анонсували" 8 травня обстріли "Точкою-У" по скупченнях людей у Львівській та Волинській областях. Вороги планують потім звинуватити в цьому українську владу.

"8 травня в ході дня пам'яті і примирення в західних районах країни, який відзначається в Україні, "київський режим" планує здійснити чергові витончені провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невибіркових ракетних ударах", - пише Міжвідомчий координаційний штаб РФ.

Пресслужба зазначає, що нібито наші захисники завдадуть ударів "Точкою-У" по місцях скупчення людей у населених пунктах Львівської та Волинської областей.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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