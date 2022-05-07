У Росії "анонсували" потужні обстріли Західної України, в яких звинуватять ЗСУ

По місцях скупчення людей у населених пунктах Львівської та Волинської областей нібито будуть нанесені удари.
У Росії "анонсували" 8 травня обстріли "Точкою-У" по скупченнях людей у Львівській та Волинській областях. Вороги планують потім звинуватити в цьому українську владу.
"8 травня в ході дня пам'яті і примирення в західних районах країни, який відзначається в Україні, "київський режим" планує здійснити чергові витончені провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невибіркових ракетних ударах", - пише Міжвідомчий координаційний штаб РФ.
Пресслужба зазначає, що нібито наші захисники завдадуть ударів "Точкою-У" по місцях скупчення людей у населених пунктах Львівської та Волинської областей.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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