На Азовсталі все ще є цивільні - очільник ОВА

На Азовсталі ще є цивільні / фото Facebook Кириленко

На території комбінату Азовсталь в Маріуполі й досі перебувають більше сотні цивільних осіб, заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону в понеділок, 9 травня.

"У Маріуполі зараз близько 100 тисяч жителів в цілому проживає. Є люди, які не хочуть залишати місто. А на Азовсталі більше сотні цивільних залишилося", - повідомив Кириленко.

За його словами, ворог не припиняє обстрілювати завод.

"Авіація там працює постійно. Тихо там буває іноді під час евакуації. Росіяни не зацікавлені, щоб люди виїжджали на підконтрольну Україні територію", - говорить керівник Донецької ОВА.

Також Павло Кириленко розповів, що бої тивають по всій лінії зіткнення в Донецькій області.

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"Сьогодні були спроби прориву на Лиманському напрямку. Однак ворог був відбитий і відійшов на свої старі позиції, де перебував два тижні тому. Українські захисники не дають йому просуватися, тримають свої позиції", - резюмував Кириленко.

Евакуація з Азовсталі:

Як повідомляв Главред, 7 травня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що із заводу Азовсталь евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

Президент Володимир Зеленський розповів про наступні етапи евакуації з Маріуполя з комбінату Азовсталь, який обороняють українські захисники.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що в України на даний момент немає військово-технічної можливості врятувати захисників Маріуполя, які знаходяться на Азовсталі. При цьому тримати оборону на заводі цілком реально, питання - в наявності ресурсів.

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