Якими будуть подальші дії ЗСУ в Курську: названо три можливі сценарії

Якщо РФ почне перекидати в Курський район більш боєздатні війська, в українців буде три варіанти дій.

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Якими будуть подальші дії ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Просування українських військ у Курську область Росії перевершило всі очікування. Але чи зможе Україна перетворити короткострокові вигоди на довгострокову стратегічну перевагу. Про це пише The Economist.

"Нездатність Росії провести швидку контратаку спантеличує деяких українських офіцерів. Замість того щоб перекидати війська з Донбасу до Курська, Кремль, можливо, планує асиметричну відповідь, наприклад, ракетний обстріл урядового кварталу в Києві", - зазначає видання.

Також повідомляється, що Путін поки що не зазнає сильного тиску з боку громадської думки всередині країни: росіяни знають про вторгнення, але ЗМІ применшують небезпеку, новини про хаос не дійшли до більшості громадян.

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При цьому, на думку журналістів, просування вперед було настільки швидким, а росіяни так повільно реагували, що Україна, можливо, переглядає свої цілі.

"Початкові цілі полягали в тому, щоб підняти бойовий дух власного народу і надати нову впевненість західним прихильникам України в тому, що вона заслуговує на більшу військову підтримку. Україна також хотіла, щоб Кремль відволік війська від лінії фронту, особливо в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

В той же час, як вважає австралійський генерал у відставці Мік Раян, якщо РФ почне перекидати в цей район більш боєздатні війська, в українців буде три варіанти дій:

Перший, максималістський підхід полягає в тому, щоб спробувати утримати захоплену територію або навіть просунутися далі, щоб відтягнути більше російських військ з України й отримати козир у майбутніх переговорах. Але це ризиковано, оскільки Україні буде важко підтримувати радіоелектронну боротьбу і протиповітряну оборону навіть військ, що добре окопалися, на такій широкій ділянці.

Другий варіант - відступити до кордону, зберігши війська і техніку для спроб повернути українську територію наступного року. Україна показала б, що може вести війну з Росією, і підірвала б наратив про неминучу перемогу Росії.

Третім варіантом може стати часткове відведення військ на більш захищену позицію поблизу українського кордону, що потребуватиме меншої кількості військ і кращої артилерійської та логістичної підтримки. Це також послужило б базою для подальших атак, коли з'являться можливості.

Зауважимо, як зазначає джерело видання у генеральному штабі України, третій варіант є найімовірнішим, бо частина матеріально-технічних засобів - інженерні війська, паливо, польові госпіталі, продовольство і ремонтні бази - вже перекинуті на кілька кілометрів углиб російського кордону.

Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, за словами Сирського, угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Так, від початку доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів.

До того ж, 14 серпня українські журналісти вперше потрапили в Курську область РФ, частина якої перебуває під контролем ЗСУ.

Відомо і те, що Українські війська знищили черговий російський Су-34 в Курській області.

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