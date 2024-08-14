Чому Путін не поспішає захищати Курськ: відповідь полковника ЗСУ в запасі

Рішення щодо проведення операції на Курщині було вірним, однак прийняте з запізненням, каже експерт.

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Чому Путін не поспішає захищати Курськ / колаж: Главред, фото: скріни з відео, google.com.ua

Армія країни-агресорки Росії підтягнула у Курську область свої резерви, але їхня кількість незначна. Ймовірно, що серйозно ситуацію в цьому регіоні росіяни не сприймають, їм зараз важливіше продовжувати наступ на Донеччині та зосереджувати свої основні сили там. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу.

За його словами, маючи велику територію, для Росії Курська область – щось несуттєве, а втрату населених пунктів там розцінюють, як тимчасову ситуацію.

"Росія поставила перед собою пріоритетне завдання – захопити Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, а на Курську область вона звертає уваги менше. Росіяни розуміють, що українцям не потрібна Курська область й усвідомлюють, що Україна не буде підривати Курську АЕС, максимум, що зробить – це знеструмить механізми перерозподілу електроенергії по Курщині, Бєлгородщині, Брянщині", - каже експерт. відео дня

Світан зауважив, що у ЗСУ нині широкий спектр завдань, починаючи від просування на Курськ, закінчуючи рейдами вздовж всієї лінії кордону в напрямку Москви. З його слів, надалі все буде залежати від того, як росіяни поведуть себе найближчим часом.

"Якщо почнуть перекидати на Курщину в достатній кількості війська, зменшать тиск на східному фронті, тоді зупинять українське просування в Курській області. А якщо вони цього не зроблять, то українці будуть рухатися далі", - наголосив він.

Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що завдяки прориву кордону на Курщині Україні вдалося зупинити спробу росіян наступати на українське місто Суми. Тому, на погляд військового експерта, можна вважати, що більшу частину завдання українські війська в межах операції на Курщині виконали.

"Є змога перекинути наші війська в тил противника по російських територіях, знеструмити Курську АЕС, щоб не було змоги від неї живити електроенергією військові об'єкти. ЗСУ будуть рухатися далі. Для росіян будь-який вибір в цій ситуації буде негативним, а для України – позитивним", – вважає Світан.

Військовий експерт підсумував, що рішення щодо проведення операції на Курщині було з боку українського командування вірним, однак прийняте з запізненням.

Курська АЕС / Інфографіка: Главред

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресор РФ виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на територію російської Курської області.

Член Комітету Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що у Росії особливих резервів немає, щоб зупинити українське військо у Курській області.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко говорив, що перша мета операції в Курській області - допомогти обороні угруповання ЗСУ на Сході України.

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