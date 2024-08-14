ЗСУ в російській Суджі: українські журналісти вперше приїхали в Курську область

На в'їзді до міста залишилася спалена колона техніки армії РФ, яка має російські номерні знаки та специфічні позначки ворога, каже Нагорна.

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Українські журналісти вперше приїхали в Курську область / колаж: Главред, фото: ТСН Наталія Нагорна

Українські журналісти вперше потрапили в Курську область РФ, частина якої перебуває під контролем ЗСУ. Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна показала, як українські військові зняли російський прапор з адмінбудівлі в Суджі.

Журналістка розповіла, що на в'їзді до міста залишилася спалена колона техніки армії РФ, яка має російські номерні знаки та специфічні позначки ворога. Ця техніка рухалася у сторону українського кордону.

"Саме місто Суджа не сильно поруйноване. Більшість ушкоджень від авіабомб, які кидають самі ж росіяни. У підвалах будинків перебувають люди. Зараз українські військові беруть їх під свою опіку. Зокрема, привезли їм гуманітарну допомогу", - сказала Нагорна.

Вона також зауважила, що місцеві мешканці, які залишилися у місті, скаржаться, що їх не просто не вивезли, а взагалі - не повідомляли про евакуацію. Деякі з них тиждень перебувають у підвалах, звідки майже неможливо вийти через авіабомби. Люди кажуть, що в них залишилося критично мало їжі.

"Зараз відомо про близько 100 людей, які залишилися в Суджі. Крім дорослих, там є і діти", - підкреслила кореспондентка.

Наталя Нагорна в Курській області – відео:

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - що відомо

Нагадаємо, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що армія країни-агресорки Росії підтягнула у Курську область свої резерви, але їхня кількість незначна. Ймовірно, що серйозно ситуацію в цьому регіоні росіяни не сприймають, їм зараз важливіше продовжувати наступ на Донеччині та зосереджувати свої основні сили там.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що тенденція розвитку ситуації у Курській області буде напряму залежати від фактору ресурсів. Тих ресурсів, якими володіє український Генштаб для реалізації цієї місії, і тих ресурсів, які спроможеться відшукати російський Генштаб для того, щоб заблокувати розширення українського плацдарму на території Курської області.

Крім того, статті газети The New York Times повідомляється, що українські Збройні сили готували план прориву до Курської області у найсуворішій секретності. Про операцію було відомо дише декільком людям. Офіцери дізналися наступ за три дні його початку, а рядові - лише за добу.

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