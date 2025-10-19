Зеленський зробив заяву про зустріч віч-на-віч з Путіним і назвав його страх

Президент України наполягає на участі у переговорах Трампа з Путіним в Угорщині.

Зеленський готовий зустрітися з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Зеленський готовий приєднатися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті

Для справедливого і тривалого миру необхідна участь України у переговорах

Територіальних поступок Кремлю не буде

Президент України Володимир Зеленський готовий приєднатися до зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним у Будапешті. Про це український лідер повідомив у інтерв'ю на каналі NBC News.

Зеленський назвав Путіна "терористом", проте підтвердив готовність зустрітися з російським лідером віч-на-віч.

"Якщо ми дійсно хочемо справедливого і тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь угоди без нас про нас?" - заявив він.

На запитання, чи наполягатиме він на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що повідомив президенту США про готовність приєднатися до перемовин.

Ракети "Томагавк" для України

Також президент України наголосив, що Трампу необхідно чинити на Путіна ще більший тиск, ніж той, що був застосований до ХАМАС. Він підкреслив, що війна в Україні має величезний масштаб, а російська армія є другою за чисельністю у світі, тому потрібен значно більший тиск для стримування агресії Кремля.

"Путін - щось схоже, але сильніше за ХАМАС", - зазначив Зеленський.

Президент сподівається, що одним із елементів цього тиску буде постачання Україні американських ракет "Томагавк", які можна використовувати для ударів вглиб Росії. За його словами, Путін "справді боїться, що ми їх використаємо".

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але сьогодні він не сказав "так", - сказав Зеленський після візиту.

Tomahawk / Інфографіка: Главред

Зеленський про ситуацію на фронті

Президент також наголосив, що Україна не програє війну, а Путін не здобуде перемоги. Він пояснив, що посилення авіаударів Росії є наслідком її "слабкої позиції" на полі бою.

"Ось чому він дійсно посилює авіаудари… Путін хоче створити енергетичну катастрофу цієї зими, атакуючи нас", - додав Зеленський.

Щодо територіальних компромісів Зеленський заявив, що зупинка війни можлива лише з дотриманням існуючих позицій України, без додаткових поступок Кремлю.

"Якщо ми хочемо зупинити цю війну та терміново та дипломатичним шляхом перейти до мирних переговорів, нам потрібно залишатися там, де ми залишилися, а не давати щось додаткове Путіну", - наголосив глава держави.

На питання щодо того, чи може Трамп завершити війну, Зеленський відповів: "Благослови Боже, так".

Який сигнал прозвучав на зустрічі Трампа з Зеленським - думка політолога

Політолог Петро Олещук у коментарі Главреду заявив, що під час зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі Україна отримала тривожний сигнал щодо війни. За його словами, тривожність полягає в тому, що Трамп знову намагається зайняти рівновіддалену позицію між Україною та Росією.

"Треба чекати багато заяв з його боку найближчим часом, які в Україні будуть тлумачитися і сприйматися неоднозначно. Адже Трамп хоче показати Путіну, що він готовий до домовленостей і не є для нього ворогом", - зазначив він.

Водночас, політолог підкреслив, що розмова між Трампом і Зеленським відбулася у конструктивному руслі. Щодо постачання ракет Tomahawk, Олещук зазначив, що питання наразі не закрите, але відкладене, а його вирішення повністю залежатиме від майбутніх переговорів між Трампом і Путіним.

Зустріч Трампа з Зеленським – що відомо

Як повідомляв Главред, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Першого дня візиту він провів переговори з представниками американських оборонних та енергетичних компаній.

Уже 17 жовтня український лідер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час спільної пресконференції Зеленський висловив упевненість, що за підтримки США Україна зможе завершити війну, хоча російський лідер Володимир Путін наразі не готовий до переговорів.

Президент США зазначив, що Зеленський залишатиметься на зв’язку під час його майбутньої зустрічі з Путіним, яка запланована в Угорщині.

Напередодні особистої зустрічі, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. За словами Трампа, бесіда була "дуже продуктивною" і торкалася шляхів завершення війни Росії проти України.

