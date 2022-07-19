"Москву хочуть позбавити від безхатченків": Росія видихалася, триває деградація військових - Жданов

Жданов висловився про військовий потенціал Росії / sprotyv.info, Главред

Росіяни практично вичерпали наступальний потенціал у війні проти України, зараз вони переходять на старе озброєння СРСР та набирають в свої лави "аби кого", повідомив під час ефіру з російським правозахисником Марком Фейгіним військовий експерт Олег Жданов.

"Російські окупанти видихалися в плані наступального потенціалу. У плані оборонного потенціалу вони дуже сумніваються у своїй здатності вистояти, якщо ЗСУ підуть у наступ. Відбувається перебалансування - в протилежну сторону", - зазначив експерт.

За інформацією Олега Жданова, російське командування збирає "шлункові батальйони" на старому озброєнні.

"Це термінологія часів Другої світової. У Гітлера називали останню хвилю мобілізації "шлунковими батальйонами", тому що вони найбільше страждали на хвороби шлунку, споживаючи в польових умовах армійську їжу. Ці дядьки, яких показує російське телебачення, мої ровесники. Мені вже за 50. Так це ж деградація особового складу. Це не кадрові військові - молоді хлопці - контрактники, які добре навчені і служать не перший місяць або рік. А якщо мають бойовий досвід участі у збройних конфліктах - то це ж взагалі безцінне. А полк Собяніна – це черговий шанс позбавити Москву від безхатченків", - зазначає Жданов.

Військовий експерт констатував, що у росіян закінчилася сучасна військова техніка, а замінити її нічим.

Новини Донбасу онлайн:

"Росіяни кинулися знімати техніку зі складів зберігання. Там порушення умов зберігання призвело до того, що техніка не дожила до війни. Вона потребує фактично капітального ремонту. Вони у військових частинах збирають так звану техніку "третіх батальйонів". Це те, що в частинах зазвичай стоїть в очікуванні ремонту. Думали, що вона в кращому стані, але там – така ж картина", – зазначив він.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що ЗСУ регулярно влаштовують військам Росії сюрпризи завдяки ефективній роботі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Військова техніка, яка була передана Києву американським держава, точно б'є по вказаних цілях.

Радник керівника ОП Олексій Арестович також нагадав, що удари з HIMARS по ворожих військових об'єктах наносяться в Херсонській області. За його словами, на Херсонщині близько 12-15 тисяч російських військ. Військові РФ можуть почати здаватися в полон ще до того, як ЗСУ перейдуть у контрнаступ.

У Міністерстві оборони США вважають, що застосування Збройними силами України ракетних систем HIMARS серйозно впливають на військову ситуацію. За даними відомства, у Києва вже 8 таких установок важкої далекобійної артилерії. Повинні підвезти ще 4, після чого їх стане 12 одиниць.

Читайте також: