Росія готує новий наступ: Жданов назвав напрямки і пояснив, на скільки РФ вистачить потенціалу

Росія готує новий наступ на кількох напрямках – Жданов/ sprotyv.info, Главред

Росія готується до проведення нових наступальних дій на низці напрямків в Україні. Основним напрямком, де країна-агресорка збільшить свою активність, буде Донецька область, а саме – міста Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут.

РФ не може відмовитися від ідеї захопити усю Донецьку область у її адміністративних межах. Про це розповів у колонці для Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Ще один напрямок можливого посилення наступу РФ – це Запорізька область. Там російське військо активно накопичує сили. Також окупанти можуть сильніше атакувати Харків – але лише з ціллю відволікти увагу. Є загроза наступу і для Києва.

"Так чи інакше головними напрямками будуть Запоріжжя та Донецька область", – каже експерт.

За словами Жданова, росіяни навряд чи рушать на Дніпро, адже найімовірніше не дійдуть навіть до Запоріжжя.

РФ посилить наступ, бо інакше їй доведеться оборонятися

Експерт зазначив, що Росія в будь-якому випадку посилюватиме наступ на різних напрямках. Адже якщо вона припинить наступати, російським військам доведеться переходити в глуху оборону. Це країні-агресорці невигідно, особливо в контексті того, що в України з’являються далекобійні системи озброєнь.

Проте для самої Росії посилення наступу буде неуспішним, зазначає військовий експерт. Також Жданов наголосив, що ресурсів та потенціалу російської армії за таких умов надовго не вистачить – максимум на півроку.

Раніше повідомлялося, що колона військової техніки Росії і близько тисячі військових, які раніше дислокувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей, були перекинуті в бік Запоріжжя.

Нагадаємо, російські окупанти у вівторок, 19 липня, завдали нового ракетного удару по центральній частині Краматорська Донецької області. У мережі публікують фото з місця подій, на яких видно два палаючих балкони багатоповерхових житлових будинків.

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