УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія готує новий наступ: Жданов назвав напрямки і пояснив, на скільки РФ вистачить потенціалу

19 липня 2022, 16:20

Окупанти не можуть зупинити свою наступальну активність, адже в такому разі будуть змушені перейти в глуху оборону, що їм невигідно.

Российская техника, российские военные, Олег Жданов
Росія готує новий наступ на кількох напрямках – Жданов/ sprotyv.info, Главред

Росія готується до проведення нових наступальних дій на низці напрямків в Україні. Основним напрямком, де країна-агресорка збільшить свою активність, буде Донецька область, а саме – міста Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут.

РФ не може відмовитися від ідеї захопити усю Донецьку область у її адміністративних межах. Про це розповів у колонці для Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Ще один напрямок можливого посилення наступу РФ – це Запорізька область. Там російське військо активно накопичує сили. Також окупанти можуть сильніше атакувати Харків – але лише з ціллю відволікти увагу. Є загроза наступу і для Києва.

"Так чи інакше головними напрямками будуть Запоріжжя та Донецька область", – каже експерт.

За словами Жданова, росіяни навряд чи рушать на Дніпро, адже найімовірніше не дійдуть навіть до Запоріжжя.

РФ посилить наступ, бо інакше їй доведеться оборонятися

Експерт зазначив, що Росія в будь-якому випадку посилюватиме наступ на різних напрямках. Адже якщо вона припинить наступати, російським військам доведеться переходити в глуху оборону. Це країні-агресорці невигідно, особливо в контексті того, що в України з’являються далекобійні системи озброєнь.

Проте для самої Росії посилення наступу буде неуспішним, зазначає військовий експерт. Також Жданов наголосив, що ресурсів та потенціалу російської армії за таких умов надовго не вистачить – максимум на півроку.

Раніше повідомлялося, що колона військової техніки Росії і близько тисячі військових, які раніше дислокувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей, були перекинуті в бік Запоріжжя.

Нагадаємо, російські окупанти у вівторок, 19 липня, завдали нового ракетного удару по центральній частині Краматорська Донецької області. У мережі публікують фото з місця подій, на яких видно два палаючих балкони багатоповерхових житлових будинків.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Олег Жданов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:24

Венедіктовій готують нову посаду - Арахамія

17:23

Удар по військах Росії у Херсоні: стало відомо про ситуацію з Антонівським мостомВідео

17:16

Україна буде не в пріоритеті: Куса розповів, чого чекати від наступника Бориса Джонсона

17:09

Переживала за Україну: яким було останнє відео Руслани ПисанкиВідео

17:03

Перспективи атак росіян - сумнівні: експерт розповів, в якій пастці опинилися окупантиВідео

Реклама
17:00

Кавуни: кому корисно і кому шкідливо їсти смачні смугасті ягодиВідео

16:54

ЗСУ "перемелють" бази РФ в Криму: експерт назвав головні цілі для HIMARSВідео

16:38

Накриє дика спека і налетять грози в Україну: синоптики попередили про різку зміну погодиВідео

16:33

Серйозно хвора: шанувальники Моніки Белуччі розгледіли на фото небезпечну ознаку для здоров'я актриси

16:29

Кинули зброю і поїхали з України: у РФ розкрили деталі дезертирства сотень дагестанцівВідео

16:24

Під контролем України 2 пункти на Луганщині, ЗСУ б'ють війська РФ зброєю Заходу – ГайдайВідео

16:20

Росія готує новий наступ: Жданов назвав напрямки і пояснив, на скільки РФ вистачить потенціалуВідео

16:15

Союзників менше не стане: експерт назвав умови зниження підтримки України з боку ЄС

16:03

"Мій улюблений посіпака": 14-річна дочка Кошового показала бойфренда

15:55

У Генштабі показали, як польські самохідки Krab перемішують із землею окупантівВідео

15:47

Прикмети на 20 липня: 3 речі, які краще в цей день не робитиВідео

15:40

Категорично За Україну: виробник "байрактарів" сказав, що ніколи не продасть свої дрони в РФ

15:29

На самоті вела боротьбу з хворобою: колеги Писанки зі сльозами на очах розповіли про її смертьВідео

15:16

Наташа Корольова розповіла, скільки в її житті було чоловіків

15:13

Буде свіжою дуже довго: 2 золоті поради, як позбутися затхлого запаху постільної білизни

Реклама
15:11

РФ завдала удару по Краматорську і Слов'янську: є жертви, під завалами залишаються людиВідео

15:09

Найсмачніша і дуже швидка закуска за 10 хвилин: дивовижний рецептВідео

15:02

Переговори Росії та України: в РФ зібралися висувати "жорсткіші" вимоги до Києва

14:58

Блогерша Стужук "бачить інший бік" війни в Україні

14:56

"Не магічна куля": эксперт пояснив, чому санкції проти РФ так повільно діють

14:50

Окупанти викрали на Херсонщині батьків загиблого атовцяВідео

14:38

Тисяча військових РФ і колони техніки вирушили в бік Запоріжжя – радник мера МаруіполяВідео

14:32

Незвичайне з'єднання планет сильно вдарить по фінансах: чого чекати всім знакам з 20 липня по 10 серпняВідео

14:31

ЗСУ накрили потужним ударом базу окупантів РФ у Херсоні: перші подробиціВідео

14:28

Днями зробили операцію: з'явилися подробиці смерті Руслани ПисанкиВідео

14:25

Листівки з ювілеєм мужчині і жінці - стильні привітання в картинках іменинникам

14:23

Танки, що розвалюються на ходу, і чахла піхота: чому новий наступ Росії провалитьсяПогляд

14:22

Лопес побалувала фанатів фото зі свого таємного весілля з АффлекомВідео

13:42

Медведєв вибухнув істерикою: розмріявся про "мир на умовах РФ" та образив СШАВідео

13:39

"Тотальний розгром не потрібен": Куса розповів, що Захід планує робити з Росією

13:13

У Росії поліція оголосила в розшук Дмитра Гордона

13:04

Парламент "обезголовив" Офіс генпрокурора: Венедіктову відправили у відставку

12:52

Від кадирівців набралися: російські окупанти вступили у "смертельний бій" з полемВідео

12:44

З днем народження, кум - прикольні картинки і листівки, душевні привітання імениннику

12:32

Троє елітних російських десантників повернулися додому без ніг після зустрічі з ЗСУ

Реклама
12:15

Рада звільнила Баканова з посади голови СБУВідео

11:56

Тепер я знаю, як народжувати в компанії сина і чоловіка: Тодоренко народжувала в компанії 3-річної дитини

11:47

Без мами лишилися троє дітей: у Вінниці померла поранена російською ракетою лікаркаВідео

11:39

"Можемо втратити території": експерт пояснив, чи готовий Захід визнати окупацію України

11:35

Померла Руслана Писанка: кращі ролі актриси

11:22

Україна готується потопити Чорноморський флот РФ західною зброєю – The TimesВідео

10:57

Світова супермодель Лінда Євангеліста з'явилася на публіці вперше після руйнівної б'юті-процедури

10:50

Наближається вирішальний бій: астрологиня назвала терміни перемоги України у війніВідео

10:40

Російські окупанти в боях ЗСУ зіткнулися з проблемою - британська розвідка

10:40

На Херсонщині 4 ракети вибухнули над позиціями окупантів, які їх запустилиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти