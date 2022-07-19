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Путін "здувається", у Росії немає сил наступати на Донеччині та захопити Харківську область – Жданов

19 липня 2022, 05:00

Кремль працює над тим, щоб у Росії не бунтували і не питали, чому так довго йде війна з Україною, вважає Олег Жданов.

Жданов війська РФ
Росія поповнюється технікою і особовим складом на фронтах, однак це не ротація військ – Жданов / Колаж Reuters, Главред

Засідання Держдуми Росії 15 липня виявилося "великим пшиком" і перетворилося на вирішення внутрішніх проблем країни-агресора. Кремлівська риторика вказує, що російська влада прагне не допустити бунту населення і питань, чому так довго йде війна проти України. Фактично глава Кремля Володимир Путін "здувається". Росіяни, ймовірно, хочуть захопити Харківську область, але у них немає сил наступати навіть на Донецькому напрямку. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У військовому зведенні на своєму YouTube-каналі він розповів про те, що засідання Держдуми РФ можна охарактеризувати як "великий пшик – гора народила мишу". Все присвятили внутрішнім перестановкам у владі. Це показує, що Путін "здувається".

читайте також"За Харків, Вінницю, Миколаїв": ЗСУ вдарили по базах окупантів і складах з боєприпасами"Мишею виявилося зняття Рогозіна (Путін звільнив з посади голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який обіймав цю посаду останні чотири роки), нагородження Соловйова (Путін нагородив орденом відомого пропагандиста) і вирішення внутрішніх (проблем), це говорить про те, що Путін "здувається". Путін перетворюється на пшик", - вважає Жданов.

На його думку, риторика Москви була спрямована на те, щоб не допустити бунту росіян і їх питань про тривалість війни проти України.

"Щоб люди не бунтували, не питали: чому так довго триває війна?.. До речі, сюди лягає і приїзд Шойгу. Людина, яка ніколи не служила в армії, стоїть біля карти і віддає розпорядження посилити в усіх напрямках діяльність ЗС РФ, це для мене трохи дивно", - зазначив експерт.

Дивіться онлайн новини Харкова

Також він додав, що Росія сьогодні не здатна піти на посилення військових дій, оскільки для цього немає ані сил, ані коштів. Окупанти не можуть зібратися з силами, щоб піти в наступ на Донецькому напрямку, не кажучи вже про окупацію всієї Харківської області.

"Закінчується другий тиждень, а вони все ще не можуть відновити наступ на Донецькому напрямку. Британська розвідка пише, що з Кремля звучить наказ нібито захопити всю Харківську область. Але головне питання: чим? Військ не додалося. Є поповнення втрат в техніці і особовому складі, але це не ротація", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що ЗСУ регулярно влаштовують військам Росії сюрпризи завдяки ефективній роботі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Військова техніка, яка була передана Києву американською державлю, точно б'є по вказаних цілях.

Радник керівника ОП Олексій Арестович також нагадав, що удари з HIMARS по ворожих військових об'єктах наносяться у Херсонській області. За його словами, на Херсонщині близько 12-15 тисяч російських військ. Військові РФ можуть почати здаватися в полон ще до того, як ЗСУ перейдуть у контрнаступ.

У Міністерстві оборони США вважають, що застосування Збройними силами України ракетних систем HIMARS серйозно впливають на військову ситуацію. За даними відомства, у Києва вже 8 таких установок важкої далекобійної артилерії. Повинні підвезти ще 4, після чого їх стане 12 одиниць.

Інші новини:

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