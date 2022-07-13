ЗСУ потужно б'ють війська РФ з України і мають намір звільнити всі захоплені землі України – Данілов

HIMARS дозволяє наносити точні удари по позиціях російських окупантів - Данілов / Колаж Вікіпедія, Facebook Максим Козицький, УНІАН

Армія України завдяки сучасній зброї Заходу регулярно влаштовує "сюрпризи" для військ Росії. Ракетні системи HIMARS демонструють бездоганну роботу і завдають ударів по чітко поставленим цілям. Контрнаступ ЗСУ буде поступовим і почнеться на окремих напрямках. Головне завдання - звільнення всіх захоплених українських територій. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У ефірі Радіо Свобода він розповів про те, що надана західним світом зброя дійсно зробила більш ефективним протистояння російським військам на полі бою. Безліч "ударів" по складах загарбників – результати роботи РСЗВ HIMARS. Захід дійсно став постачати потрібне Україні озброєння, за що Київ дякує союзникам.

читайте такожПодобаються тобі HIMARS - не подобається, терпи, Путін..."У нас немає жодного дня, щоб не було сюрпризів для окупантів, коли накривають їх штаби, їх скупчення, їх місця зберігання зброї, техніки. Ця зброя працює бездоганно: вона точно розуміє, куди треба потрапити, і ці постріли потрапляють саме туди, куди потрібно потрапляти", - зазначив Данілов.

Також Олексій Данілов підкреслив, що звільнення територій України буде поступовим і почнеться на окремих напрямках. Завдання залишається чітким - деокупація всіх українських земель, які було захоплено Росією.

Війна Росії проти України

Військовий експерт Петро Черник вважає, що успішні удари ЗСУ по складах окупаційних військ РФ ускладнюють реалізацію планів загарбників. Однак ситуація, як і раніше, непроста. Ворогу знадобиться декілька днів, щоб перебудувати свою логістику. Після цього слід очікувати на нову хвилю битви за Донбас.

Згідно з даними розвідки Великобританії, наступною метою окупантів Росії стане траса Е40, яка з'єднує Донецьк та Харків. Уздовж осі головної дороги ворожі війська ведуть обстріли з окупованого Ізюма. Контроль над цією трасою росіяни мають намір використовувати для свого подальшого просування у Донецькій області.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що незабаром на балансі ЗСУ буде вже 14 одиниць HIMARS і аналогічної далекобійної артилерії Заходу. На його думку, таке посилення України може призвести до зламу планів Росії щодо захоплення всього Донбасу.

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