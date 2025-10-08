У РФ істерять через передачу Україні Tomahawk і погрожують США 'наслідками'

Сергій Рябков закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".

ЗСУ можуть отримати ракети Tomahawk

У РФ закликають "усвідомлювати глибину і тяжкість наслідків"

Росія просить США відповідально підійти до можливого рішення

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков прокоментував імовірність передачі США Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Він заявив про те, що США повинні "усвідомлювати глибину і тяжкість наслідків" у разі постачання Україні Tomahawk, повідомляє РБК.

За словами представника МЗС РФ, Росія закликає США відповідально підійти до можливого рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk.

"Гіпотетичне застосування таких систем можливе тільки з прямим залученням американського персоналу. Я сподіваюся, глибину і тяжкість наслідків прийнятого в цій ситуації того чи іншого рішення добре усвідомлюють ті, хто підштовхує Вашингтон до такого рішення", - зазначив він.

Крім того, Рябков також закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".

Передача ракет Tomahawk Україні: думка експерта

Журналіст і політичний оглядач Іван Яковина зазначив, що тему передання ракет Tomahawk обговорюють дедалі активніше - її порушують Венс, Зеленський і навіть Путін, до того ж у такому тоні, ніби рішення практично ухвалено. Ба більше, Путін уже відкрито погрожує президенту США розривом відносин, якщо поставки відбудуться. На думку Яковини, справа може бути в непередбачуваному характері Трампа - він цілком здатний несподівано змінити хід подій. Особливо дивно, що обговорення поставок Tomahawk триває на такому серйозному і високому рівні.

Раніше було розкрито стратегію тиску Трампа на Путіна через передачу Україні ракет Tomahawk. Американський "метод пряника" щодо РФ не спрацював, вважає Михайло Гончар.

Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше опублікувала інформацію про те, що Володимир Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км.

Пізніше Зеленський заявив, що поява відомостей про Tomahawk в американській пресі - сигнал про нерішучість партнерів. Ситуація продемонструвала неготовність США надати Україні такі ракети.

Про персону: Іван Яковина Народився в Москві, в районі Сокільники, жив там до трьох років. Має українське коріння, предки походять із міста Самбір на Львівщині. З батьками часто переїжджав із міста в місто, проживав у Підмосков'ї, Кишиневі, Санкт-Петербурзі. Навчався в 11 школах. Закінчив Московський лінгвістичний університет, за спеціальністю — арабіст. З 2010 року — працював у Києві, писав для сайту "Лента.ру". Після рейдерського захоплення видання у 2014 переїхав до України. Працює журналістом і політичним оглядачем журналу "Новое время" (Київ), пише Вікіпедія.

