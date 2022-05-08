Потужний ракетний удар по Одещині: очільник ОВА розповів про наслідки

У Болградському районі зруйнована підстанція. Через це в шести населених пунктах немає світла.
У результаті низки ракетних обстрілів Одеської області у шести населених пунктах пошкоджено електропостачання, йдеться в заяві очільника Одеської ОВА Максима Марченко.
"У Болградському районі зруйнована підстанція. Через це в шести населених пунктах немає світла. Пошкоджено об'єкти інфраструктури області", - розповів він.
Також Марченко зазначив, що українські сили ППО збили над Одеською областю чотири ворожі ракети.
"Ось такий день пам'яті і примирення. Саме таким бачить світ російська сволота", - додав він.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте також:
- "Складав іспити онлайн в підвалі": сусідка розповіла про підлітка, який загинув в Одесі через ракету
- "Варвари з ракетами": Зеленський відреагував на ракетний обстріл Одеси
- В Одесі вночі прогримів потужний вибух: перші подробиці